Участница патриотической акции «Память»: народ, не знающий своей истории, не имеет будущего

Новости Беларуси. Масштабная патриотическая акция «Память», приуроченная к годовщине хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране. Белорусы наводят порядок на мемориалах и памятниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители небольшой деревни Шерстин 18 марта наводили порядок на братской могиле воинов-освободителей. Осенью 1943-го здесь, на подступах к Гомелю, велись ожесточенные и кровопролитные бои. На плитах мемориала – фамилии более 800 советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир и независимость нашей Родины.

Александр Грунтов, местный житель:

Здесь много людей погибло за нашу Родину, за нашу Беларусь, за освобождение нашей деревни. Мы каждый год тут убираем, наводим порядок, чтобы они помнили нас и мы помнили, что они для нас все сделали.

Марина Романцова, местная жительница:

Погибло солдат здесь очень много. И здесь не просто мемориал, здесь реально захороненные люди, которых мы чтим. Вы знаете, народ, не знающий своей истории, не имеет будущего. Я так понимаю. Поэтому историю нам нужно свою знать. Это должно быть и должно быть чаще. Надо больше привлекать молодежь, чтобы они помнили, чтили и понимали, какой ценой достался нам мир и вообще благополучие в нашей стране.