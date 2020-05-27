Директор гимназии об аттестации учеников: «Мы имеем на это и нормативные документы, и это среднее арифметическое»

Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

К директорам гимназий: итоговая аттестация. Как вы в своих учреждениях решаете эту проблему?

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:

На самом деле, в СМИ уделяется этому слишком много внимания. И с моей точки зрения, в определённой степени это надуманная проблема. Потому что мы сталкивались с такой ситуацией. И в каждом учреждении образования каждый год был такой один или несколько учащийся, которые просто были в одной из четвертей не аттестованы. Именно по уважительной причине, по болезни. Сейчас это явление приобрело массовый характер. В разных регионах это происходит по-разному. Поэтому, как аттестовать по итогам трёх четвертей – мы имеем на это и нормативные документы, и это среднее арифметическое. Другое дело, как мы находимся – наша система образования в условиях вызова вот этой пандемии. Для нас это тоже вызов, на который наша система образования, в общем-то, гибко отвечает. Как и другие сферы.

Посмотрите, здравоохранение: что, все были готовы к тому, что будет? Нет. Но посмотрите, как быстро перестроилось. И стали инфекционными больницы те, которые занимались совершенно другим профилем. Точно так же и мы – система образования гибко под руководством и наших управленческих структур – министерства, и непосредственно на местах. Но и непосредственно на месте, в каждом учреждении образования избирало вот эту систему – как оценить учащихся.

Конечно, вот представьте ситуацию: у ребёнка стоит 8 в первой четверти, 8 во второй четверти, в третьей – 9. Он явно рассчитывал на 9 и получить 9 за год. Но у нас есть возможность, и нам позволено аттестовать этого ребёнка – сделать всё, чтобы он получил эту отметку. Я говорю не абстрактно, я говорю как учитель математики, который в этом году выпускает 11-ый класс. То есть я непосредственно, как говорится, стою у станка этого процесса.

Игорь Марзалюк:

Вот Вы стоите «у станка». Как итогово Вы лично аттестовываете – по итогам трёх четвертей? Как конкретно технически Вы решаете эту проблему?