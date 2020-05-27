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Директор гимназии об аттестации учеников: «Мы имеем на это и нормативные документы, и это среднее арифметическое»

27 мая 2020 13:49
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Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
К директорам гимназий: итоговая аттестация. Как вы в своих учреждениях решаете эту проблему?

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:
На самом деле, в СМИ уделяется этому слишком много внимания. И с моей точки зрения, в определённой степени это надуманная проблема. Потому что мы сталкивались с такой ситуацией. И в каждом учреждении образования каждый год был такой один или несколько учащийся, которые просто были в одной из четвертей не аттестованы. Именно по уважительной причине, по болезни. Сейчас это явление приобрело массовый характер. В разных регионах это происходит по-разному. Поэтому, как аттестовать по итогам трёх четвертей – мы имеем на это и нормативные документы, и это среднее арифметическое. Другое дело, как мы находимся – наша система образования в условиях вызова вот этой пандемии. Для нас это тоже вызов, на который наша система образования, в общем-то, гибко отвечает. Как и другие сферы.

Посмотрите, здравоохранение: что, все были готовы к тому, что будет? Нет. Но посмотрите, как быстро перестроилось. И стали инфекционными больницы те, которые занимались совершенно другим профилем. Точно так же и мы – система образования гибко под руководством и наших управленческих структур – министерства, и непосредственно на местах. Но и непосредственно на месте, в каждом учреждении образования избирало вот эту систему – как оценить учащихся.

Конечно, вот представьте ситуацию: у ребёнка стоит 8 в первой четверти, 8 во второй четверти, в третьей – 9. Он явно рассчитывал на 9 и получить 9 за год. Но у нас есть возможность, и нам позволено аттестовать этого ребёнка – сделать всё, чтобы он получил эту отметку. Я говорю не абстрактно, я говорю как учитель математики, который в этом году выпускает 11-ый класс. То есть я непосредственно, как говорится, стою у станка этого процесса.

Игорь Марзалюк:
Вот Вы стоите «у станка». Как итогово Вы лично аттестовываете – по итогам трёх четвертей? Как конкретно технически Вы решаете эту проблему?

Директор гимназии об аттестации учеников: «Мы имеем на это и нормативные документы, и это среднее арифметическое» -1

Наталья Бушная:
Во-первых, определённая часть учащихся ходила на занятия. Определённая часть учащихся ходила на занятия определённое время. И тогда, учитывая тот факт, что их было несколько меньше, поэтому они, естественно, заработали отметки.

Им можно поставить по двум, трём отметкам. Нигде в нормативных документах не написано, что надо обязательно иметь какое-то определённое количество отметок. Но каждый учитель видит – а вдруг ребёнок получил случайно вот эту шестёрку, он явно учится на 8. Поэтому ему предоставлена возможность.

Да, у нас были среди учащихся контакты первого уровня, которые, к сожалению, в определённое время не посещали занятия. Поэтому мы использовали электронный дневник. Вообще, наша гимназия – мы первопроходцы в этом деле. Мы очень давно используем электронный дневник. Там есть возможность, и в том числе обратной связи. А в первых классах электронного дневника нет. Но, знаете, учителя (да, безотметочное обучение), но учителя очень креативно поступили: например, создали для всей параллели первых классов один ящик электронный. И все задания выкладывались. А дети – обратная связь: и свои видео – какие-то стихи как они читают, и какие-то проекты. То есть вот эта вот связь между учеником и педагогом – она не была потеряна в это время. Правда, надо сразу сказать, что те учащиеся, которые остались дома – у нас ведь школы не были закрыты, учреждения образования – понятно, что на них груз ответственности и самостоятельности более высокий. Они понимали, что им нужно проявить больше самостоятельности во владении материалом новым.  

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Смотрите 27 мая в 20.30 на СТВ.

# Коронавирус # общество # Наталья Бушная # Игорь Марзалюк

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