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В Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерновых колосовых культур

03 августа 2023 08:17
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Новости Беларуси. В Беларуси намолотили 2 миллиона 97 тысяч тонн колосовых культур. Они убраны с 30 % засеянных площадей. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составляет 34,6 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерновых колосовых культур-1

Традиционно по объемам выполненных работ лидирует юг страны. Брестская область близка к экватору жатвы. К слову, во всех регионах по сравнению с прошлым годом темпы уборки значительно выше.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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