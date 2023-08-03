В Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерновых колосовых культур

Новости Беларуси. В Беларуси намолотили 2 миллиона 97 тысяч тонн колосовых культур. Они убраны с 30 % засеянных площадей. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составляет 34,6 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.