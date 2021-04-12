Деятельность осуществлялась на системной основе. В отношении сооснователей фондов BY_Help и BYSOL возбуждены уголовные дела

Новости Беларуси. В отношении сооснователей фондов BY_Help и BYSOL Леончика и Стрижака возбуждены уголовные дела. Их подозревают в финансировании экстремизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе расследования установлены факты передачи денег обвиняемыми. При этом Леончик и Стрижак втянули в преступную деятельность немало других людей.

У Следственного комитета есть доказательства, что именно BYSOL финансировал деятельность ранее признанного экстремистским формирования, «созданного в виде объединения деструктивных дворовых чатов».

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Из материалов уголовного дела следует, что подобная преступная деятельность вышеуказанных лиц осуществлялась на системной основе.

По данным следствия, Алексей Леончик является сооснователем и руководителем организации BY_Help, деятельность которой направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах. При этом Андрей Стрижак входит в состав так называемого Координационного совета, деятельность которого направлена в том числе на захват и удержание власти в Республике Беларусь неконституционным путем.