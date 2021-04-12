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«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси

12 апреля 2021 08:27
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«Первым делом самолеты». У влюбленных в небо есть все шансы покорить воздушное пространство. Белорусская государственная академия авиации – это единственное учебное заведение нашей страны, которое готовит кадры для авиационной отрасли.

«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси-1

Игорь Федоринчик, заведующий межкафедральной лабораторией Белорусской государственной академии авиации:
В нашей академии существует факультет гражданской авиации, военный факультет, отделение среднего специального образования, Институт повышения квалификации и переподготовки. Проводятся занятия теоретического профиля, но больший упор делаем на практические занятия. Это лабораторные и практические занятия, которые проводятся в наших лабораториях, оборудованных современным оборудованием. По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность, где ребята тоже проходят подготовку. Практика осуществляется как на нашей базе, так и на базе авиационных предприятий, где ребята работают непосредственно с техникой.

«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси-4

За всю историю существования академии выпускниками стали уже более 12 тысяч молодых ребят. Здесь готовят фактически весь спектр сотрудников авиасферы: от специалистов технического профиля до диспетчеров.

Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:
На факультете гражданской авиации в первую очередь подготавливают специалистов по технической эксплуатации воздушных судов, двигателей и оборудования, которое устанавливается на воздушных судах и в аэропортах. Также идет подготовка специалистов по обслуживанию воздушного движения, которые непосредственно управляют движением воздушных судов как в аэропорту, так и в воздушном пространстве Республики Беларусь.

«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси-7

На базе Академии авиации существует и военный факультет. Обучение там дает возможность стать специалистом по эксплуатации беспилотных авиационных комплексов и продолжить прохождение службы в авиационных частях Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Дмитрий Дьяков, полковник, начальник кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления Белорусской государственной академии авиации:
На военном факультете осуществляется подготовка кадровых офицеров и офицеров запаса из числа курсантов, которые проходят обучение на факультете гражданской авиации. Кадровые офицеры готовятся по двум специальностям: средства наземного обеспечения полетов и беспилотные авиационные комплексы. Теоретические занятия проводятся на базе факультета академии, практические занятия проводятся на базе воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь.

«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси-10

На базе Академии авиации можно получить не только высшее образование, но и среднее специальное, а также пройти переподготовку. К тому же у курсантов есть целый ряд бонусов. На весь период обучения бесплатно предоставляются форма и общежитие. Для физической подготовки ребят также есть все необходимое. На огромной территории расположены тренажерный зал, футбольное поле и спортивные площадки. Внимание также уделяется научно-исследовательской и культурной жизни.

«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси-13

Елена Дехтяренко, преподаватель Белорусской государственной академии авиации:
Изучаются дисциплины, как техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, двигателей гражданской авиации, также они изучают радиотехнические цепи и сигналы, все, что происходит с сигналами: с обработкой сигналов, с получением информации и ее передачей. Наши ребята имеют возможность пройти военную подготовку и по выпуску они, помимо специальности, получают звание «младший лейтенант», что освобождает их от дальнейшей службы в армии.

«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси-16

В авиации не только юноши. Представительницы прекрасного пола также могут найти в академии специальность по душе.

Ксения Кудласевич, курсант Белорусской государственной академии авиации:
Мне здесь нравится то, что я могу себя реализовать как авиационный специалист, потому что авиация – это та основа, на которой складывается мобильность и оперативность сил для решения специальных задач.

«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси-19

Антон Демко, курсант факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:
В нашей академии имеется много образцов техники и деталей машин, которые устанавливались на реальные летательные аппараты. Мы можем досконально их изучить. Это и происходит на практических занятиях, поэтому они для меня и представляют наибольший интерес.

«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси-22

Учеба в Академии авиации – сложная, но вместе с тем интересная. Специализированные аудитории с современными тренажерами, лабораторными установками, макетами, мобильным и стационарным оборудованием – здесь созданы все условия для получения качественного образования.

# Авиация # общество # Игорь Федоринчик # Захар Машарский # Дмитрий Дьяков # Елена Дехтяренко # Ксения Кудласевич # Антон Демко # Анна Полубок # Фотофакт # общество

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