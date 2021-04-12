«По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность». Как готовят курсантов в Академии авиации Беларуси

«Первым делом самолеты». У влюбленных в небо есть все шансы покорить воздушное пространство. Белорусская государственная академия авиации – это единственное учебное заведение нашей страны, которое готовит кадры для авиационной отрасли.

Игорь Федоринчик, заведующий межкафедральной лабораторией Белорусской государственной академии авиации:

В нашей академии существует факультет гражданской авиации, военный факультет, отделение среднего специального образования, Институт повышения квалификации и переподготовки. Проводятся занятия теоретического профиля, но больший упор делаем на практические занятия. Это лабораторные и практические занятия, которые проводятся в наших лабораториях, оборудованных современным оборудованием. По некоторым специальностям у нас есть виртуальная реальность, где ребята тоже проходят подготовку. Практика осуществляется как на нашей базе, так и на базе авиационных предприятий, где ребята работают непосредственно с техникой.

За всю историю существования академии выпускниками стали уже более 12 тысяч молодых ребят. Здесь готовят фактически весь спектр сотрудников авиасферы: от специалистов технического профиля до диспетчеров. Захар Машарский, декан факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

На факультете гражданской авиации в первую очередь подготавливают специалистов по технической эксплуатации воздушных судов, двигателей и оборудования, которое устанавливается на воздушных судах и в аэропортах. Также идет подготовка специалистов по обслуживанию воздушного движения, которые непосредственно управляют движением воздушных судов как в аэропорту, так и в воздушном пространстве Республики Беларусь.

На базе Академии авиации существует и военный факультет. Обучение там дает возможность стать специалистом по эксплуатации беспилотных авиационных комплексов и продолжить прохождение службы в авиационных частях Вооруженных Сил Республики Беларусь. Дмитрий Дьяков, полковник, начальник кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления Белорусской государственной академии авиации:

На военном факультете осуществляется подготовка кадровых офицеров и офицеров запаса из числа курсантов, которые проходят обучение на факультете гражданской авиации. Кадровые офицеры готовятся по двум специальностям: средства наземного обеспечения полетов и беспилотные авиационные комплексы. Теоретические занятия проводятся на базе факультета академии, практические занятия проводятся на базе воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь.

На базе Академии авиации можно получить не только высшее образование, но и среднее специальное, а также пройти переподготовку. К тому же у курсантов есть целый ряд бонусов. На весь период обучения бесплатно предоставляются форма и общежитие. Для физической подготовки ребят также есть все необходимое. На огромной территории расположены тренажерный зал, футбольное поле и спортивные площадки. Внимание также уделяется научно-исследовательской и культурной жизни.

Елена Дехтяренко, преподаватель Белорусской государственной академии авиации:

Изучаются дисциплины, как техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, двигателей гражданской авиации, также они изучают радиотехнические цепи и сигналы, все, что происходит с сигналами: с обработкой сигналов, с получением информации и ее передачей. Наши ребята имеют возможность пройти военную подготовку и по выпуску они, помимо специальности, получают звание «младший лейтенант», что освобождает их от дальнейшей службы в армии.

В авиации не только юноши. Представительницы прекрасного пола также могут найти в академии специальность по душе. Ксения Кудласевич, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Мне здесь нравится то, что я могу себя реализовать как авиационный специалист, потому что авиация – это та основа, на которой складывается мобильность и оперативность сил для решения специальных задач.

Антон Демко, курсант факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации:

В нашей академии имеется много образцов техники и деталей машин, которые устанавливались на реальные летательные аппараты. Мы можем досконально их изучить. Это и происходит на практических занятиях, поэтому они для меня и представляют наибольший интерес.