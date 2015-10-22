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Девушки из Венесуэлы осваивают в Минске бронетанковые машины на военно-техническом факультете БНТУ

22 октября 2015 13:29
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Новости Беларуси. Девушки из Венесуэлы осваивают в Минске бронетанковые машины. На военно-техническом факультете Белорусского национального технического университета лишь две курсантки среди будущих выпускников.

Девушки приехали на обучение в рамках программы военного сотрудничества между Беларусью и Венесуэлой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Янковский, доцент кафедры «Бронетанковое вооружение и техника» военно-технического факультета БНТУ:
Впервые на нашем военно-техническом факультете по этой специальности обучаются девушки, будущие заместители командира рот по вооружению. Танк – это тяжелая машина. Применяются инструменты, принадлежности, которые физически тяжело будет использовать девушке как командиру. Но при желании и смекалке все у них получится.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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