Девушки из Венесуэлы осваивают в Минске бронетанковые машины на военно-техническом факультете БНТУ

Новости Беларуси. Девушки из Венесуэлы осваивают в Минске бронетанковые машины. На военно-техническом факультете Белорусского национального технического университета лишь две курсантки среди будущих выпускников.

Девушки приехали на обучение в рамках программы военного сотрудничества между Беларусью и Венесуэлой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Янковский, доцент кафедры «Бронетанковое вооружение и техника» военно-технического факультета БНТУ:

Впервые на нашем военно-техническом факультете по этой специальности обучаются девушки, будущие заместители командира рот по вооружению. Танк – это тяжелая машина. Применяются инструменты, принадлежности, которые физически тяжело будет использовать девушке как командиру. Но при желании и смекалке все у них получится.