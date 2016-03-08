Девушка-авиатехник в Беларуси: трудно ли быть женщиной в неженской профессии?

Новости Беларуси. Милые, хрупкие и нежные, они уже давно перестали быть просто женами, хранительницами домашнего очага и матерями. Их социальная роль стала гораздо шире. В наше время женщин можно встретить практически во всех профессиональных областях. А трудно ли быть женщиной в неженской профессии?

Рабочая форма здесь мало чем отличается от костюма кардиохирурга: белый комбинезон и зеленые медицинские перчатки. Вот и Ольга проводит своеобразную пересадку сердца – замену двигателя в самолете. В техническом обслуживании летающих машин это самая сложная операция – обычно на нее уходит двое суток.

Ольга Венская, авиатехник по планеру и двигателям цеха технического обслуживания авиатехники ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Это гирбокс. От него получают привод основные агрегаты, которые расположены на двигателе. Это масляные насосы, топливные. Мы сейчас снимаем клеммы с генератора, чтобы отсоединить генератор и переставить его на новый двигатель.

Первая и единственная в стране, кого в буквальном смысле слова взяли под крыло. В авиатехнике витать в облаках можно только самолетам, потому руководители долго сомневались, справится ли миниатюрная девушка с далеко не миниатюрными машинами.

Сергей Гумен, начальник цеха технического обслуживания авиатехники ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

При отборе этот человек проявил настойчивость. Как я ни отговаривал, говоря, что здесь тяжелая ответственная работа, она все-таки настояла. Сейчас не жалею ни грамма.

После года практики прекрасный авиатехник может дать фору многим опытным мастерам. Внимание и точность на пределе, а работа почти что ювелирная. Девушка даже не пугается огромного веса деталей для своих подопечных. Все просто – в самолеты надо влюбиться.

Ольга Венская, авиатехник по планеру и двигателям цеха технического обслуживания авиатехники ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Конечно, не всю жизнь мечтала. Все случилось неожиданно для меня самой. Подруга пригласила прыгнуть с парашютом. И после этого, как мы пару раз прыгнули, я полюбила самолеты и решила, что должна связать свою жизнь именно с ними. С того момента я поняла, что только в авиацию, только сюда.

Самолеты, кстати, требуют жертв. С маникюром их чинить неудобно, а макияж Ольга позволяет себе только по праздникам. Что не мешает ей оставаться в центре внимания. Первая и единственная достойна комплиментов каждый день.

Максим Зарецкий, начальник производства авиатехнической базы ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Мы были просто поражены тем, что может человек достичь за такой короткий период. Это дорого стоит, ценим это, просто удивительно.

К мужскому коллективу 22-летняя Ольга уже привыкла – в колледже также была единственной дамой. Пока о счастливой семейной жизни только мечтает. Но первым делом, признается, самолеты. Потому Ольга делает уже в четвертый раз пересадку огромного сердца и отвечает за биение тех, которые уже после попадут на борт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Матяш Андрей Кульгавый