Следы «черных лесорубов» обнаружены в Могилевском районе: какое наказание ждет нарушителей?

Новости Беларуси. В лесах Могилевского района орудовали «черные лесорубы». Они незаконно вырубили десятки елей. Природе нанесен ущерб более чем в 80 миллионов рублей. Личности злоумышленников уже установлены, возбуждены уголовные дела.

Главный лесничий могилевского лесхоза Владимир Стрельцов идет следами «черных лесорубов». Даже недавний снегопад не смог замести улики.

Владимир Стрельцов, главный лесничий Могилевского лесхоза:

Один из пней незаконно срубленных деревьев диаметром около 40 см. По возрасту дереву было около 80 лет. Ему еще лет 20 нужно было до возраста зрелости расти.

Всего только на этом участке было срублено около 30 елей. Большинство из них – так называемые сырорастущие деревья, которые запрещены к вырубке. Ущерб – более 56 миллионов рублей.

Одновременно похожий случай произошел в соседнем лесничестве – Говядском. Схема простая: несколько человек получили разрешение на уборку леса от захламления старых, погибших деревьев, но заодно и срубили 24 совершенно здоровые, крепкие ели. В этом случае ущерб природе оценен в 27 миллионов рублей.

Последние годы лесники Могилевской области наращивают объемы посадки новых деревьев. Взяли на вооружение даже передовую технологию выращивания саженцев. В специальные кассеты. Вот на этом оборудовании. Но все равно процесс трудоемкий и долгий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Стрельцов, главный лесничий Могилевского лесхоза:

Этим сеянцем ели один год. Еще год они будут в таком виде выращиваться на питомнике. И на третий год выращивания они пойдут в лес для высаживания.

Для более эффективной борьбы с «черными лесорубами» в Могилевском лесхозе стали применять фотоловушки. Мобильный аппарат крепится к дереву и реагирует на любые движения. Затем по сотовой связи передает ММС-сообщение леснику.

Виктор Печковский, инженер по охране и защите леса Могилевского лесхоза:

Вообще, это устройство предназначено для диких животных, для их учета. Но мы его приспособили, чтобы ловить нарушителей.

Нарушений стало меньше. Потому последние факты и считают вопиющими.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

Незаконная порубка деревьев и кустарников приводит к уголовной ответственности. Данное деяние квалифицируется статьей 277 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

По обоим случаям незаконной вырубки возбуждены уголовные дела, личности злоумышленников установлены. Если их вина будет доказана, нарушителям лесного порядка придется возместить ущерб, заплатить большой штраф. И это как минимум.