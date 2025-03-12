Азарёнок: Россия и Беларусь не собираются воевать с Европой – никому не нужны ваши загаженные столицы

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Кремль молчит. И его молчание слушает весь мир. В Москву летит Батька. Трамп пока подождет. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Встретились как-то на краю света двое. Организатор войны и ее исполнитель. И решили ее прекратить. И все начали кричать: «Москва! Мяч на твоей стороне!» Такой футбол нам не нужен. А вот Суджа нужна. Она освобождена. А ведь сколько раз твердили миру: хотите что-то узнать о международных отношениях, о том, что было и что будет – слушайте Батьку Лукашенко. Он еще в 2022 году говорил украинскому президенту: на твоей земле война, нужно остановить ее сейчас. Тот решил не слушать. Понадеялся на лохматого бабуина из Британии. Где нынче тот бабуин? А соглашаться на мир приходится. И когда еще Батька говорил: Россия развернет оборонные мощности, уладит все грехи и недостатки, наладит ВПК! И что нынче кричит фюрер фон дер Ляля?

Российская армия берет чипы из холодильников и холодильников, чтобы исправить их армейские аппараты, потому что уже нет полупроводников. Российская индустрия в плачевном состоянии.

Европа готова взять на себя ответственность. Европа может мобилизировать около 800 миллиардов евро оборонных расходов для обеспечения безопасности и устойчивости Европы. Разумеется, мы будем продолжать сотрудничать с нашими партнерами по НАТО. Настал момент для Европы, и мы готовы выступить.

Григорий Азаренок:

Это в сравнении: 2022-й и 2025-й. В мире образовались три центра. Глобализм слез с США, как змеиная кожа. Трансы, в смысле транснационалы, перебазировались в Европу. Такое кочующее осиное гнездо. Трамп провозгласил своей речью в Конгрессе разгром мирового либерального порядка на правилах с основой в США. Трамп раздел поганые грантовые кормушки. И оказалось, что какой-нибудь Янукович по масштабам коррупции просто ребенок из детского садика. Все эти выкормыши Соросов и USAID воровали просто миллиардами, триллионами, жрали в 33 горла, распиливали, как на Колыме в 1930-е. В ответ на речь Трампа в Конгрессе выступил Макрон. Он, ставленник банковского дома Ротшильдов, прокричал: «Теперь Европа – новый Вавилон! Теперь мы возглавим войну с Россией! Теперь мы отправим туда солдат! Теперь мы нацелим ядерные свои изделия на Россию!» И тут как с катушек послетали Дания, Польша, прибалты – все кому не лень начали вэрхал! «Мы всех мобилизуем, мы всех поставим под ружьем, мы все отдадим на оружие, мы разденем всех своих европейцев до последних трусов». Не раз говорилось: ни Россия, ни Беларусь не собираются воевать с Европой. Никому не нужны загаженные европейские столицы. Ни Варшава, ни Берлин, ни Брюссель, ни Париж. Оставьте их крысам и мигрантам. А все туда же. Аж 800 миллиардов, а потом и триллионы собираются в кучу собрать и кинуть в пожар войны. Третий центр – глобальный Юг. Мы, Россия, Китай и все свободное человечество. Те страны, что появились на свет из пламени Второй мировой, мы не хотим третьей, но и вам не позволим ее развязать. Четвертая будет на палках. Лукашенко – дипломатам: политика миролюбия и честности предопределена нашей историей.

Григорий Азаренок:

Был юбилей прихода Горбачева к власти, когда с новым мышлением мы отказались от своих геополитических интересов, сдали всех союзников, распилили свою армию и побежали рекламировать пиццу.