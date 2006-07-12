У <Проматомнадзора> все под контролем

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике МЧС Беларуси широкой публике более известен, как <Проматомнадзор>.

Все, что так или иначе связано с безопасной эксплуатацией любых объектов на территории Беларуси, - в ведении специалистов этой уникальной в своем роде организации.

По словам начальника Проматомнадзора МЧС Республики Беларусь Василия Галковского один из вопросов, которые сейчас особенно интересуют не только журналистов, но и мировую общественность - это предполагаемое строительство на территории Беларуси атомной электростанции. Возведение этого объекта, также под пристальным вниманием Проматомнадзора МЧС Республики. Хотя конкретных сроков начала строительства назвать пока не может никто, специалисты уже решают ряд проблем, связанных с ним.



Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике МЧС Беларуси сегодня празднует свой полувековой юбилей. Пожалуй, главное, что можно пожелать его сотрудникам - это поменьше проблемных объектов и побольше дисциплины на них.