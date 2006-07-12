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Самочувствие студотрядовцев в норме!

12 июля 2006 12:17
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С наступлением жары в студенческих отрядах БРСМ усилен санитарно-эпидемический контроль. Специалисты санитарных служб и руководство лагерей беспокоится о состоянии здоровья участников трудового семестра и соблюдении ими правил гигиены. На постоянном контроле - и условия труда юношей и девушек, и их самочувствие при работе в жару. Несмотря на такую погоду санитарно-эпидемическая ситуация в студотрядах, по мнению специалистов, опасений не вызывает. Напомним, в Беларуси сформировано 1.205 отрядов педагогического, сельскохозяйственного и волонтерского профилей. Сегодня в них работают около 37 тысяч студентов вузов, учащихся техникумов и колледжей, а также школьников. Молодые люди участвуют в строительстве агрогородков, реконструкции животноводческих хозяйств, занимаются благоустройством территорий.
# общество

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