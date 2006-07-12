Самочувствие студотрядовцев в норме!

С наступлением жары в студенческих отрядах БРСМ усилен санитарно-эпидемический контроль. Специалисты санитарных служб и руководство лагерей беспокоится о состоянии здоровья участников трудового семестра и соблюдении ими правил гигиены. На постоянном контроле - и условия труда юношей и девушек, и их самочувствие при работе в жару. Несмотря на такую погоду санитарно-эпидемическая ситуация в студотрядах, по мнению специалистов, опасений не вызывает. Напомним, в Беларуси сформировано 1.205 отрядов педагогического, сельскохозяйственного и волонтерского профилей. Сегодня в них работают около 37 тысяч студентов вузов, учащихся техникумов и колледжей, а также школьников. Молодые люди участвуют в строительстве агрогородков, реконструкции животноводческих хозяйств, занимаются благоустройством территорий.