В Беларуси начался прием документов в вузы второго потока

В этот перечень входят 46 высших учебных заведений страны. В Министерстве образования предупреждают, что не стоит создавать ажиотаж в приемных комиссиях - все документы будут приняты. К вузам первого потока отнесены Академия МВД, Военная академия, Командно-инженерный институт МЧС, Гомельский инженерный институт МЧС, Белорусская государственная академия искусств, Академия музыки и Белгосуниверситет культуры и искусств. Все остальные вузы принимают документы у абитуриентов с 12 июля по 29 июля (на военные факультеты - по 26 июля). В приемные комиссии необходимо представить два сертификата централизованного тестирования, третье же испытание сдается в форме, установленной приемной комиссией вуза. В высших заведениях второго потока вступительные испытания пройдут с 31 июля по 4 августа. Знания абитуриентов в вузе оцениваются по десятибалльной шкале, при проведении ЦТ - по стобалльной. Зачисление в вузы второго потока на дневную форму обучения на бюджетной основе истекает 6 августа.