Исключить газировку, томаты и шоколад. Врач рассказала, что может стать стартером холодовой аллергии

Заморозки и острый ветер могут вызывать дискомфорт как у взрослых, так и у детей. Однако одним малышам непогода лишь добавляет румянец на лице, в то время как другим приходится столкнуться с холодовой аллергией.

Наталья Гончарик, врач-педиатр клиники «Мерси»:

Холодовая аллергия является одной из разновидностей физической аллергии. Немножко она нетипичная, потому что протекает не по всем привычным нам стадиям, как обычная аллергия с пищевыми продуктами. Холод является пусковым механизмом, но не именно холод-мороз, как кажется некоторым, а могут быть перепады температуры, холодное питье, холодный ветер. Симптомы заболевания можно обнаружить сразу после контакта с холодом или через несколько минут. Холодовая аллергия может проявляться даже ринореей – обильными выделениями из носа.

Наталья Гончарик:

Холодовая аллергия развивается, естественно, не у всех детей, а у детей, у которых имеются определенные особенности иммунитета. Проявляться она может, опять же, по-разному. Чаще всего мамы отмечают, что у детей появляются высыпания, покраснения на коже, волдыри, пузыри. Главный симптом холодовой аллергии – зуд. Чаще всего высыпания проявляются на открытых частях тела – лице, шее и конечностях. В тяжелых случаях у детей могут наблюдаться более серьезные симптомы, такие как одышка, слабость и головокружение.

Наталья Гончарик:

В плане диагностики мы можем провести холодовую пробу. Очень легко делается. Кубик льда прикладывается на предплечье. Лучше завернуть его в марлечку. И смотрится 2-3 минуты, какая реакция. Если появляются пузыри, появляется зуд, появляется покраснение, то, скорее всего, это холодовая аллергия. То есть диагностика предельно проста. Пациентам с таким диагнозом важно исключить из своего рациона продукты с красителями, например, газированные напитки, томаты и шоколад. Они могут стать пусковым механизмом для холодовой аллергии.

Наталья Гончарик:

В плане лечения этим деткам надо максимально закрывать открытые участки тела, то есть должны быть шарфики, шапочки, варежки. Максимально закрыть, чтобы контакт с холодом был минимальный. Защитные крема. Причем защитные крема не увлажняющие, а жирные крема на масляной основе. Обычно у производителя это будет приписка «Cold». Вот эти крема жирные, они наносятся за полчаса до выхода на улицу, и они немножко защитят нашу кожу. Можно применять и антигистаминные препараты, и гормональные даже препараты. То есть это уже назначает в серьезных случаях доктор.