«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара

Новости Беларуси. Выработать решение о будущем сельских библиотек поручил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области. Отдельно содержать большие книжные хранилища в сельской местности нецелесообразно. Но нужно трудоустроить и людей. Библиотека в деревне – центр культурной жизни. Сюда приходят не только за литературой, но и за общением. Если же книжная сокровищница закрывается, ее сменяет библиобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент:

Непростая судьба у сельской библиотеки в Климовке. В 2018 году здесь случился пожар, огонь повредил здание, расплавил окна и уничтожил 80 % книг. Полностью сгорела детская и православная литература, но через год библиотека восстала из пепла как феникс.

Антонина Жиганова вспоминает тот день со слезами на глазах, вначале не знала, что делать. Но местные жители поддержали. Менее чем за год библиотека вернулась в свое помещение. Наполнять фонды вызвались представители литературных, общественных объединений и писатели не только из Беларуси, но и из соседних стран. К ним присоединилась и Гомельская епархия. Прислать книги предлагали даже жители Челябинска и Ташкента. Сейчас изданий в библиотеке больше, чем до пожара.

Антонина Жиганова, заведующая Климовской сельской библиотекой:

Разные случаи были в восстановлении. Но один из ярких случаев – это книги из Краснодара. Там человек услышал, очень многие люди нашлись, которые просто услышали, что такая трагедия произошла. Библиотека на слуху, она и в республике имела награждения. Все помогали. Каждая книжечка, которая стоит на этой полочке, все книги подписаны, от кого сделан подарок. Сельская библиотека – центр культурной жизни Климовки. Сюда приходят не только за литературой, но и за общением. Из населения деревни 85 % – читатели.

Любовь Дубоделова, жительница Климовки:

Читаю, темы не выбираю. Просто читаю то, что мне больше понравилось. И в следующий раз того же писателя беру. Не в каждой деревне такой библиотекарь, как у нас. Очень готовятся здесь и к зимним каникулам – из города к бабушкам и дедушкам приезжают внуки, для детей проводят тематические праздники. Читателям по итогам года присуждают почетные титулы и дарят призы. Учреждение занесено на районную доску почета и получило благодарность Президента. Во многом это заслуга самой заведующей. Антонина Жиганова работает здесь 21 год и не мыслит себя в другом месте. Сельская библиотека – дело ее жизни.

Антонина Жиганова:

У меня и игры, и карандаши, и для творчества любой материал я всегда покупаю. Детям есть чем заняться в этой библиотеке, потому что без этого я не представляю, куда ребенку в деревне, не все имеют средства ехать куда-то. Если же сельская библиотека все-таки закрывается, ее сменяют библиобусы. В Гомельской области их 17. В Лоевском районе к читателям из глубинки ездят уже 10 лет. Сотрудники уверены – людей нельзя лишать доступа к книгам. Раз в месяц они заезжают в 49 населенных пунктов, даже туда, где живет 10 человек. Лишь бы были заявки. Роль сельских библиотек на этом не заканчивается – они ведут серьезную краеведческую работу, собирают воспоминания и свидетельства для будущих поколений.