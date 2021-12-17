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«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара

17 декабря 2021 16:04
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Новости Беларуси. Выработать решение о будущем сельских библиотек поручил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области. Отдельно содержать большие книжные хранилища в сельской местности нецелесообразно. Но нужно трудоустроить и людей. Библиотека в деревне – центр культурной жизни. Сюда приходят не только за литературой, но и за общением. Если же книжная сокровищница закрывается, ее сменяет библиобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Непростая судьба у сельской библиотеки в Климовке. В 2018 году здесь случился пожар, огонь повредил здание, расплавил окна и уничтожил 80 % книг. Полностью сгорела детская и православная литература, но через год библиотека восстала из пепла как феникс.

«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара-4

Антонина Жиганова вспоминает тот день со слезами на глазах, вначале не знала, что делать. Но местные жители поддержали. Менее чем за год библиотека вернулась в свое помещение. Наполнять фонды вызвались представители литературных, общественных объединений и писатели не только из Беларуси, но и из соседних стран. К ним присоединилась и Гомельская епархия. Прислать книги предлагали даже жители Челябинска и Ташкента. Сейчас изданий в библиотеке больше, чем до пожара.

«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара-7

Антонина Жиганова, заведующая Климовской сельской библиотекой:
Разные случаи были в восстановлении. Но один из ярких случаев – это книги из Краснодара. Там человек услышал, очень многие люди нашлись, которые просто услышали, что такая трагедия произошла. Библиотека на слуху, она и в республике имела награждения. Все помогали. Каждая книжечка, которая стоит на этой полочке, все книги подписаны, от кого сделан подарок.

Сельская библиотека – центр культурной жизни Климовки. Сюда приходят не только за литературой, но и за общением. Из населения деревни 85 % – читатели.

«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара-10

Любовь Дубоделова, жительница Климовки:
Читаю, темы не выбираю. Просто читаю то, что мне больше понравилось. И в следующий раз того же писателя беру. Не в каждой деревне такой библиотекарь, как у нас.

Очень готовятся здесь и к зимним каникулам – из города к бабушкам и дедушкам приезжают внуки, для детей проводят тематические праздники. Читателям по итогам года присуждают почетные титулы и дарят призы. Учреждение занесено на районную доску почета и получило благодарность Президента. Во многом это заслуга самой заведующей. Антонина Жиганова работает здесь 21 год и не мыслит себя в другом месте. Сельская библиотека – дело ее жизни.

«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара-13

Антонина Жиганова:
У меня и игры, и карандаши, и для творчества любой материал я всегда покупаю. Детям есть чем заняться в этой библиотеке, потому что без этого я не представляю, куда ребенку в деревне, не все имеют средства ехать куда-то.

Если же сельская библиотека все-таки закрывается, ее сменяют библиобусы. В Гомельской области их 17. В Лоевском районе к читателям из глубинки ездят уже 10 лет. Сотрудники уверены – людей нельзя лишать доступа к книгам. Раз в месяц они заезжают в 49 населенных пунктов, даже туда, где живет 10 человек. Лишь бы были заявки. Роль сельских библиотек на этом не заканчивается – они ведут серьезную краеведческую работу, собирают воспоминания и свидетельства для будущих поколений.

«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара-16

Юрий Рачинский, исполняющий обязанности директора Гомельской областной универсальной библиотеки им. Ленина:
Лицо библиотеки определяет один человек – это библиотекарь. То есть кадровая составляющая очень важна в этом аспекте работы сельской библиотеки. Второе – это население. Не секрет, что это в основном возрастная категория читателей, которые привыкли читать традиционную книгу. Общение не исключает этот момент.

«Детям есть чем заняться в этой библиотеке». В Климовке восстановили библиотеку после пожара-19

# Библиотеки в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Антонина Жиганова # Любовь Дубоделова # Юрий Рачинский # Фотофакт

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