Всё, что вы хотели знать о социсследованиях. Зачем они нужны и как помогают политикам? Анонс интервью

Новости Беларуси. Масштабное исследование – один из способов понять, что происходит в нашем обществе, выделить определенные тенденции и принять решения, в каком направлении двигаться. Такое мнение высказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет гостем нашей итоговой программы «Неделя». Эксперт подчеркнул, что ценность этого опроса еще и в том, что это источник личностной информации. Причем в исследовании участвовало экономически активное население. А это еще больше поднимает его результативность и информативность.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

В приоритете у населения по-прежнему сохранение тех базовых ценностей, на которых и строится белорусская государственность. Мы заинтересованы поддерживать и укреплять партнерские отношения с Российской Федерацией. Подобного рода мониторинга ценность еще в том, что это не только информация для рассуждения и для научных в том числе открытий. Это информация, которая должна быть основой проведения кадровой политики, политики в работе с населением, политики на местах, которую наше государство в последнее время проводит гораздо более активно.