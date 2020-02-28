«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске

Босиком по брусчатке. Летней ночью. Так любили гулять наши бабушки и дедушки. Технический прогресс накрыл камень асфальтом. Возвращаемся к истории в сюжете программы «Минск и минчане».

А началась она еще с князя Владимира. В 1015 году он отправляет на строительство дорог подданных со словами: «Теребите пути и мосты мостите». То были расчищенные от кустов грунтовые дороги. Затем было дерево. В 80-ые во время строительства метро на Немиге обнаружили деревянный настил в Минском замчище.

Дмитрий Наумов, краевед:

В проекте улицы Замковой деревянные покрытия представляли собой еловые, сосновые стволы, которые были плотно подогнаны один под один. И таким образом они представляли дорогу. Позже можно было встретить еще один вид деревянной мостовой – это так называемая торцовая деревянная мостовая, когда со стволов деревьев спиливались куски и мостились под насыпь земляную.

Марина Савошко, заведующая учебно-методическим кабинетом «История дорожного хозяйства» ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Белдорстрой»:

Деревянная мостовая XVIII века, она была скреплена колышками, и нашли в районе Немиги целую улицу, всю замощенную деревянными брусками. И здесь сохранилось даже такое местечко, куда можно было вставлять эти гвоздики и колышки.

С одной стороны – деревянные мостовые были бесшумными, с другой – при наводнениях приходили в негодность. На «сосновых дорожках» строго-настрого запрещалось курить, дабы не случился пожар. Так, постепенно на смену пришел камень. Благо, последний ледник щедро наградил Беларусь булыжником. Интересно, что техника мощения камнем получила символичное название «брук», что в переводе с немецкого значит «мост». Первую «брукованку» нашли также при раскопках Минского замчища. Свой вклад в дорожное дело внес сам Петр І.

Марина Савошко:

Такой указ был им принят – 1705 год, о каменной повинности, когда люди, подъезжающие к городу Москва, должны были скинуть определенное количество камней со своего воза. Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня по размеру не менее, чем гусиное яйцо. Если что-то не получалось, они деньгами отдавали так называемую дорожную пошлину.

Дмитрий Наумов:

После ввели железнодорожный сбор – четверть копейки с каждого пуда груза, который доставляли в город с железнодорожных станций. Эти деньги шли, в первую очередь, на формирование дорог, которые были подъездными путями в город. Но с этих денег до революции был вымощен Игуменский тракт – современная улица Маяковского.

Ручной труд был неимоверно сложный. Утрамбовывали, подбирали камни друг к другу, засыпали песком, поливали водой. Причем первую неделю местные, как правило, работали на благо города бесплатно. На «горячем деле» был замечен даже классик Янка Купала.

В 1809 году Александр І подписывает манифест о создании государственной дорожной службы. В Санкт-Петербургском институте путей сообщения воспитывали квалифицированные кадры. В 1910 году было уже 22 брукованки, но специалистов по-прежнему не хватало. Когда мостили Захарьевскую, даже пригласили дорожников из Твери. Со временем стали обучать своих специалистов в Минском и Гомельском автодорожных техникумах.

Дмитрий Наумов:

В том же 1955 году количество вымощенных дорог камнем в два раза превышала асфальтобетонные покрытия. Ярким примером является ул. Захара Гало. Забрукована она была также после войны. Это произошло из-за того, что в северной окраине улицы начал строиться промышленный комплекс. Сохранилось даже здание в стиле кирпичной эклектики конца XIX-начала XX века. Это здание конца 50-ых, но построено оно по старому чертежу. И есть предположение, что это одна из железнодорожных станций Московско-Брестской железной дороги, которая находилась, а возможно, и сейчас действует, в Смоленской области.

Булыжные мостовые частенько проглядывают при реконструкции. Так было с улицами Розы Люксембург, Богдановича, Первомайской. Оригинальной, и что немаловажно, ровной, нескользкой и долговечной брукованкой зарекомендовала себя клинкерная мостовая. До войны «охровую лесенку» можно было найти на Карла Маркса, Володарского, Красноармейской и в районе оперного театра.

Марина Савошко:

Что-то похожее на клинкерный кирпич делали в Месопотамии. У нас в Беларуси это был Гомельский клинкерный завод, которые работал уже в 20-30 годы ХХ века. Кирпич обжигается при 1200-1300 градусов. Сейчас опять возвращаются к клинкерному кирпичу. И часто выкладывают его на своих участках при загородных домах.

Дмитрий Наумов:

Одной из последних в городе исчезла в городе клинкерная мостовая вот в этом месте, где стоял ранее памятник Максиму Богдановичу. И зеленая зона за ним была обложена с обеих сторон клинкерным кирпичом.

Новым словом на дорогах стала брусчатка. Камням придавали прямоугольную или квадратную форму. Дороги становились более послушными, уменьшался поток грязной воды, а главное – снижался износ транспорта. В то же время такое покрытие обходились городу в копеечку. В межвоенные годы в Минске работали даже спецпредприятия по изготовлению брусчатки. По «каменному ковру» ходили на Московской улице, Советской, Кирова и Октябрьской площади. К слову, один из фрагментов сохранился сегодня за Дворцом Республики – там, где когда-то стоял Доминиканский костел. А самая киношная брусчатка – в копилке послевоенной Карла Маркса!

Дмитрий Наумов:

Что касается современного города, то самая старая брусчатка, она находится в Троицком предместье. Эта брусчатка появилась здесь после реконструкции в 80-ых годах и была перевезена с площади Мясникова, где она была в 36-37 году она была замощена.

Каменная шашка на столичных улочках – также гость редкий. Раскалывать булыжники и создавать мозаику стали с развитием техники. В свете лучей она играет в парке Янки Купалы и Степановском саду. К необычному декору в последнее время возвращаются: украшают Верхний город и автостоянки. Трилинка – и вовсе эксклюзив! Постоять на ней возможно только в музее Истории дорожного хозяйства. В шестигранные бетонные блоки замоноличены колотые крупные камни.