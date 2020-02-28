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«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске

28 февраля 2020 11:32
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Босиком по брусчатке. Летней ночьюТак любили гулять наши бабушки и дедушки. Технический прогресс накрыл камень асфальтом. Возвращаемся к истории в сюжете программы «Минск и минчане».

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-1

А началась она еще с князя Владимира. В 1015 году он отправляет на строительство дорог подданных со словами: «Теребите пути и мосты мостите». То были расчищенные от кустов грунтовые дороги. Затем было дерево. В 80-ые во время строительства метро на Немиге обнаружили деревянный настил в Минском замчище.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-4

Дмитрий Наумов, краевед:
В проекте улицы Замковой деревянные покрытия представляли собой еловые, сосновые стволы, которые были плотно подогнаны один под один. И таким образом они представляли дорогу. Позже можно было встретить еще один вид деревянной мостовой – это так называемая торцовая деревянная мостовая, когда со стволов деревьев спиливались куски и мостились под насыпь земляную.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-7

Марина Савошко, заведующая учебно-методическим кабинетом «История дорожного хозяйства» ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Белдорстрой»:
Деревянная мостовая XVIII века, она была скреплена колышками, и нашли в районе Немиги целую улицу, всю замощенную деревянными брусками. И здесь сохранилось даже такое местечко, куда можно было вставлять эти гвоздики и колышки.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-10

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-12

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-14

С одной стороны – деревянные мостовые были бесшумными, с другой – при наводнениях приходили в негодность. На «сосновых дорожках» строго-настрого запрещалось курить, дабы не случился пожар. Так, постепенно на смену пришел камень. Благо, последний ледник щедро наградил Беларусь булыжником. Интересно, что техника мощения камнем получила символичное название «брук», что в переводе с немецкого значит «мост». Первую «брукованку» нашли также при раскопках Минского замчища. Свой вклад в дорожное дело внес сам Петр І.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-17

Марина Савошко:
Такой указ был им принят – 1705 год, о каменной повинности, когда люди, подъезжающие к городу Москва, должны были скинуть определенное количество камней со своего воза. Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня по размеру не менее, чем гусиное яйцо. Если что-то не получалось, они деньгами отдавали так называемую дорожную пошлину.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-20

Дмитрий Наумов:
После ввели железнодорожный сбор – четверть копейки с каждого пуда груза, который доставляли в город с железнодорожных станций. Эти деньги шли, в первую очередь, на формирование дорог, которые были подъездными путями в город. Но с этих денег до революции был вымощен Игуменский тракт – современная улица Маяковского.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-23

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-25

Ручной труд был неимоверно сложный. Утрамбовывали, подбирали камни друг к другу, засыпали песком, поливали водой. Причем первую неделю местные, как правило, работали на благо города бесплатно. На «горячем деле» был замечен даже классик Янка Купала.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-28

В 1809 году Александр І подписывает манифест о создании государственной дорожной службы. В Санкт-Петербургском институте путей сообщения воспитывали квалифицированные кадры. В 1910 году было уже 22 брукованки, но специалистов по-прежнему не хватало. Когда мостили Захарьевскую, даже пригласили дорожников из Твери. Со временем стали обучать своих специалистов в Минском и Гомельском автодорожных техникумах.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-31

Дмитрий Наумов:
В том же 1955 году количество вымощенных дорог камнем в два раза превышала асфальтобетонные покрытия. Ярким примером является ул. Захара Гало. Забрукована она была также после войны. Это произошло из-за того, что в северной окраине улицы начал строиться промышленный комплекс. Сохранилось даже здание в стиле кирпичной эклектики конца XIX-начала XX века. Это здание конца 50-ых, но построено оно по старому чертежу. И есть предположение, что это одна из железнодорожных станций Московско-Брестской железной дороги, которая находилась, а возможно, и сейчас действует, в Смоленской области.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-34

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-36

Булыжные мостовые частенько проглядывают при реконструкции. Так было с улицами Розы Люксембург, Богдановича, Первомайской. Оригинальной, и что немаловажно, ровной, нескользкой и долговечной брукованкой зарекомендовала себя клинкерная мостовая. До войны «охровую лесенку» можно было найти на Карла Маркса, Володарского, Красноармейской и в районе оперного театра.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-39

Марина Савошко:
Что-то похожее на клинкерный кирпич делали в Месопотамии. У нас в Беларуси это был Гомельский клинкерный завод, которые работал уже в 20-30 годы ХХ века. Кирпич обжигается при 1200-1300 градусов. Сейчас опять возвращаются к клинкерному кирпичу. И часто выкладывают его на своих участках при загородных домах.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-42

Дмитрий Наумов:
Одной из последних в городе исчезла в городе клинкерная мостовая вот в этом месте, где стоял ранее памятник Максиму Богдановичу. И зеленая зона за ним была обложена с обеих сторон клинкерным кирпичом.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-45

Новым словом на дорогах стала брусчатка. Камням придавали прямоугольную или квадратную форму. Дороги становились более послушными, уменьшался поток грязной воды, а главное – снижался износ транспорта. В то же время такое покрытие обходились городу в копеечку. В межвоенные годы в Минске работали даже спецпредприятия по изготовлению брусчатки. По «каменному ковру» ходили на Московской улице, Советской, Кирова и Октябрьской площади. К слову, один из фрагментов сохранился сегодня за Дворцом Республики – там, где когда-то стоял Доминиканский костел. А самая киношная брусчатка – в копилке послевоенной Карла Маркса! 

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-48

Дмитрий Наумов:
Что касается современного города, то самая старая брусчатка, она находится в Троицком предместье. Эта брусчатка появилась здесь после реконструкции в 80-ых годах и была перевезена с площади Мясникова, где она была в 36-37 году она была замощена.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-51

Каменная шашка на столичных улочках – также гость редкий. Раскалывать булыжники и создавать мозаику стали с развитием техники. В свете лучей она играет в парке Янки Купалы и Степановском саду. К необычному декору в последнее время возвращаются: украшают Верхний город и автостоянки. Трилинка – и вовсе эксклюзив! Постоять на ней возможно только в музее Истории дорожного хозяйства. В шестигранные бетонные блоки замоноличены колотые крупные камни.

«Крестьяне со своего воза должны были скинуть 3 камня». Брусчатка: как её выкладывал Купала и где сохранилась в Минске-54

Марина Савошко:
Она создана инженером Владиславом Трилинским. Дороги такие были уложены и у нас в Беларуси, и в Польше, и на Украине можно было встретить. В Беларуси, в основном, трилинка использовалась уже в 30-ые годы. Можно было ее встретить в Гродненской области, в Брестской. Она долговечна тоже, очень удобна, но отказались от нее за счет дороговизны и за счет того, что она очень скользкая в зимнее время и когда идет дождь.

Ощутить дух послевоенного Минска и постучать каблучками по брусчатке можно и в наши дни. Так что не теряйте времени и отправляйтесь на прогулку!

# Достопримечательности Минска # общество # Дмитрий Наумов # Марина Савошко

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