«Соблюдаю приметы – не фотографироваться перед вылетом». Лётчик рассказал о своей работе

Майор Виктор Бурка за штурвалом с 2014 года. Наверное, родную Беларусь чаще видит сверху. Но география его полётов невероятно обширная. О героях неба – в программе «Центральный регион» .

Виктор Бурка, заместитель командира авиационной эскадрильи:

Самые дальние точки – Владивосток, три раза в Пекин летали, еще южнее летали в Цзинань в Китай. Всю Россию с Запада на Восток. Мы, наверное, не были только в Калининграде. Также летали в Казахстан. Самая южная, наверное, – Астрахань. И в Ростов-на-Дону. Северная, наверное, – это был у нас Оления. Это возле Мурманска.

Он как раз был в составе экипажа, который недавно перевозил гуманитарный груз в охваченный коронавирусом Китай.

«Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом