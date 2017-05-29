Последний звонок в Минске: 30 мая его услышат 9 тысяч 11-классников и 15 тысяч учеников девятых классов

Новости Беларуси. Уже 30 мая в столичных школах прозвучит «последний звонок». Среди выпускников столицы 9 тысяч 11-классников и 15 тысяч учеников девятых классов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2017 году торжества в городских школах начнутся одновременно – в 10 утра. А после завершения официальной церемонии учеников, педагогов и родителей приглашают на экскурсии по родному городу.

В дни школьных торжеств в магазинах города запрещена продажа алкоголя.