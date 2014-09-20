Детские сады: государственные или частные, санаторные или семейного типа?

Новости Беларуси. Проблему очередей в детские сады решат через два-три года, а выбор дошкольных учреждений станет намного шире. Кроме государственных намерены создавать небольшие детсады в многоквартирных домах и увеличивать число частных и семейных. Рабочая группа под руководством вице-премьера Анатолия Тозика сформирует предложения по оптимизации работы учреждений для самых маленьких.

Кристина и Ваня ходят в копыльский детский сад санаторного типа. Образцовый вариант в категории бюджетные. Очередей в районе нет, в группе меньше 20 малышей. Бассейн. Оздоровительные процедуры, сбалансированное питание, хореография, музыка. И полный комплект для игр и обучения.

Татьяна Каханович, воспитатель дошкольного учреждения «Санитарный ясли-сад» (Копыль):

Очень много литературы белорусских авторов, которые дают возможность всесторонне развивать ребенка. Очень большой детский садик. Много очень помещений для того, чтобы проводить физкультурные занятия.

Татьяна Леонидовна воспитатель с 22-летним стажем. Она-то знает, главное для детей — любовь и внимание. Но и к материальной базе в детских садах родителям советует присматриваться. Создать такие условия как здесь в каждом саду — задача государства. Сегодня на очереди стоят 30 тысяч малышей.

С виду обычный жилой дом. Детская комната, кухня, в спальне сейчас 6 кроваток. Это детский сад семейного типа. В агрогородке работает уже третий год. Раньше малышей возили в соседнюю деревню. В маленьком коттедже обстановка домашняя. Сотрудников всего трое: заведующая, воспитательница и повар. Плюсы, как говорят, очевидны. Не только персоналу. И родителям, и детям.

Татьяна Малевич, воспитатель Пресняковского семейного детского сада:

Ребятам, конечно, потому что им уделяется много внимания. Я могу с каждым отдельно поговорить, позаниматься.

Здесь также индивидуальный подход к каждому ребенку. Это детский сад — платный. Группа маленькая — работают с ней сразу несколько специалистов. Предпочитают, кстати, зарубежные методики. Рядом малыши разных возрастов и даже национальностей. Кроме обычных занятий, шахматы, английский язык.

Ольга Барковская, воспитатель-методист частного детского сада:

Домашнее питание, как домашняя кухня, можно сказать. Если дети не кушают какое-то блюдо, то это не готовится. Редко встретишь частный садик. У нас, по-моему, в стране только 10. Это раз в 6-7 дороже государственного садика, не каждый родитель может обеспечить.

Поколение некст- то самое завтра, забота которому нужна сегодня. Вопрос на контроле государства. Рабочая группа под эгидой правительства решит, каким быть в Беларуси дошкольным учреждениям. Благодаря оптимизации, при том же расходе средств планируют решить проблемы и улучшить условия.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В эту сферу надо привлекать частный капитал. Почему-то не развиваются маленькие садики, не можем пойти на то, чтобы делать встроенные помещения для детских садиков количеством воспитанников 40-50 человек в многоэтажных домах. Это тоже очень удобно. Надо создать необходимую правовую базу для того, чтобы реализовать эти возможности.

По итогам работы ряд предложений озвучат главе государства. Муниципальные или частные сады, санаторные или семейного типа — выбор хотят сделать шире, а комфорт максимальным: цветы жизни в Беларуси должны расти в достойных условиях, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.