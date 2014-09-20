Стоковая ярмарка проходит в Минске на площадке возле Дворца спорта

Новости Беларуси. Большие распродажи стартовали 20 сентября в Минске. Первая в Беларуси стоковая ярмарка проходит 20 сентября на площадке возле Дворца спорта. На ней отечественную продукцию можно приобрести с существенными скидками. На одной торговой площадке представлены более 50 крупных предприятий-производителей швейных, трикотажных, галантерейных товаров и обуви.

К слову, если ярмарка пройдет успешно, организаторы пообещали сделать такие распродажи регулярными.

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Мингорисполкома:

Людей много, люди покупают. Думаю, что в ближайшее время мы будем часто такие ярмарки проводить. Это позволяет нашим предприятиям разгрузить определенный залежавшийся товар, который не раскупили люди, а наше население может купить тот же товар по сниженным ценам.

Возле Дворца спорта в эти дни можно приобрести и продовольственные товары по выгодным ценам. Одновременно на соседней площадке проходят еще две ярмарки: сезонная продажа сельскохозяйственной продукции и «Рыба Беларуси», сообщили в программе «24 часа» на СТВ.