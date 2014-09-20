20 сентября Могилевщина отметила «Дожинки»

Новости Беларуси. Могилевщина отметила «Дожинки». Приднепровский край в 2014 году собрал рекордный для себя урожай – почти 1,5 млн. тонн зерна. Лучшим экипажам, а это те, которые намолотили более 5 тысяч тонн, вручили ключи от новеньких машин.

Путь к такому дорогостоящему подарку был не из легких. Комбайнер сельхозпредприятия «Александрийское» Вячеслав Карпович такой жаркой уборочной даже не помнит. И дело не только в погоде.

Вячеслав Карпов:

Рано вставали, поздно ложились. Работали, старались. И добились.

В экипаже с помощником Николаем Рябцевым хлеборобы намолотили больше 6 тысяч тонн зерна. Семейный экипаж Корсак из агрокомбината «Заря» уступил рекордсменам пол тонны. Но домой хлеборобы тоже вернутся на новом авто. Потому как рубеж в 5 тысяч тонн они преодолели.

Владимир Корсак:

В этом году результат лучше. В прошлом было 5 тысяч, а в этом 5,6. Преодолел свой рекорд.

Место проведения областных «Дожинок» было выбрано не случайно. В бывшем Советском Союзе сельхозпредприятие колхоз «Рассвет» им. Орловского было одним из немногих колхозов-миллионером. В 2014 году Могилевщина намолотила 1,5 млн. тонн. Но и это еще не предел.

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

Новые технологии, которые пришли на Могилевщину, позволяют получать рекордные урожаи. Как пример, президентское поле — 308 га и 316 тыс. тонн намолота, которые в этом году были. Значит, умеем. Правда, на отдельных полях под пристальным оком Президента страны, но получили почти 100 центнеров. Вот эти новые ростки, в том числе и систему точечного земледелия необходимо перенести в Могилевскую область.

Иван Щербелев:

Это наша белорусская традиция. Интересно, здорово. Преобразилась деревня наша. Столько гостей. Интересно и весело. Нам приятно.

Наталья Гоборова:

Хочется сказать больше спасибо труженикам села, которые внесли огромный вклад в хлебный каравай. Люди, которые подарили такой праздник для всех гостей.

21 сентября награжденные хлеборобы вернутся на поля, ведь сейчас полным ходом идет посев озимых. Как в пословице говорится: Что посеешь, то и пожнешь, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.