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Детские лагеря в Беларуси: «Бронировать отдых нужно в феврале-марте»

16 ноября 2017 05:03
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Новости Беларуси. Когда стоит заказывать путёвки в оздоровительные лагеря, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Бронировать отдых нужно в феврале-марте. Если заниматься этим вопросом в мае, то в оздоровительные лагеря на 2-3 смены мест уже не будет.

Настолько они хороши и пользуются спросом.

В этом году все наши оздоровительные лагеря по всем направлениям, которые были объявлены в номинациях – это медицинское обеспечение, организация питания, спортивно-оздоровительный лагерь – все оздоровительные лагеря Минска стали победителями в республике. Это о многом говорит.

Детские оздоровительные лагеря: «Большой город»

# общество # Валерий Нафранович # Дети

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