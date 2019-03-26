Детсад в микрорайоне «Минск-Мир» сдадут на День Независимости. Начнут строить ещё один и школу

Каким был этот знатный уголок Минска, потомки узнают лишь из архивного видео. В ноябре 1933 года в столице появляется первый и единственный гражданский аэропорт. Через два года он уже связывает невидимой нитью Минск с семнадцатью райцентрами страны, а вскоре и с Москвой.

Камилла Шах, корреспондент СТВ:

Удивительно, но факт. 60 лет назад у минчан была возможность увидеть столицу с высоты 1 000 метров. Воздушные прогулки организовывались на многоместных пассажирских самолётах. Но стоило такое удовольствие 21 рубль 75 копеек за 10 минут полёта.

В переводе на день сегодняшний сумма не маленькая – более 40 рублей. Но теперь единственным немым свидетелем тех времен навсегда останется здание бывшего аэровокзала. Сначала его судьба не была столь определённой. Скептики утверждали, что под видом реконструкции эту достопримечательность непременно снесут. Но здание уже наделено статусом историко-культурной ценности. А значит его сохранение отныне – обязанность государства.

Павел Тома, заместитель главы администрации Октябрьского района г. Минска:

Вот здесь расположится станция метро, которая будет являться переходной между 3 и 4 линиями метро.

Павел Михайлович будущее предсказывает по картам. Их у него много. И на каждой – «районы, кварталы». Некоторые из них уже взмыли ввысь и активно заселяются новосёлами. Иные существуют пока только на бумаге, для них ещё и земля не расчищена. Но перспектива прямо-таки пугающая: «Минск-Мир» – это 30 кварталов! Два миллиона квадратных метров жилья! Десятки новых улиц и станции метро.

Павел Тома:

Введены в эксплуатацию уже шесть домов, в прошлом и позапрошлом году. В настоящее время строится ещё 11. Завершается строительство детского садика, в который пойдут дети новосёлов. Завершены проектные работы и в этом году начнется строительство ещё одного садика и школы. В перспективе будет вся необходимая инфраструктура, в том числе детская и взрослая поликлиника.

С детства знакомый и любимый район не отпустил Татьяну и во взрослой жизни. Здесь появилась на свет, выросла, вышла замуж, родила детей и купила квартиру. Старший Даниил сейчас в саду, а за двойняшками Кирой и Максимом – глаз да глаз. На подмогу срочно вызвана бабушка.

Татьяна Петрукович:

Наши родители, что мужа, что мои, в этом районе живут близко. И нравится то, что отсюда можно куда угодно добраться очень быстро.

Бабушка, она же Светлана Владимировна, настоящий старожил района – 67 лет ходит его тропами. На её глазах он развивался и менял свой облик, на месте старых зданий поднимались новые, с каждым десятилетием всё выше и выше. Светлана Коляцкая:

Раньше был, за счет частного сектора, очень зелёный, красивый район, особенно когда цвели сады. На Чкалова, где пятиэтажки, они не убрали деревья, вишни, груши, яблоки, когда, конечно, цветёт – обалденно.

Несмотря на ностальгию, Светлана Владимировна с радостью следит за новой жизнью старого района. Вот прямо во дворах строится садик. А, значит, её дочери не придется возить малышей далеко. Торжественное открытие запланировано на День Независимости.

Павел Тома:

Таких садиков всего в микрорайоне «Минск-Мир» будет 13. И следующий, в этом году уже в ближайшее время начнётся строительство так же, как и школа.