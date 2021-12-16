Сергей Сивец провёл личный приём граждан. Какие вопросы чаще всего задавали сенатору?

Новости Беларуси. О насущном говорили непосредственно в Совете Республики. Со своими вопросами к сенатору мог обратиться каждый желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О насущном говорили непосредственно в Совете Республики. Со своими вопросами к сенатору мог обратиться каждый желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выслушать и помочь 16 декабря был готов Сергей Сивец. Вопросы осуществления права собственности на квартиру, законности возбуждения уголовного дела, несогласия с судебными постановлениями, решениями органов местного управления – это лишь часть того, с чем обратились. Также интересующимся была разъяснена компетенция Совета Республики, порядок обжалования судебных постановлений, действий или бездействия должностных лиц госорганов.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодняшний прием в большей степени касался частно-правовых вопросов, связанных с жилищными спорами, правоотношениями. Ряд вопросов касался обжалования вынесенных судебных решений в случае, когда граждане не согласны были с судебными вердиктами. Конечно, это достаточно сложные вопросы, которые требуют большого количества времени просто даже разобраться в правовой ситуации и вынести какую-то, может быть, рекомендацию для граждан с точки зрения дальнейших шагов. В этой связи я бы все-таки советовал нашим гражданам в первую очередь обращаться к специалистам за предварительной юридической консультацией. Тем более, что и коллегии адвокатов, и органы нотариата ежемесячно проводят правовые бесплатные консультации, где, в общем-то, могут глубоко вникнуть в ту или иную правовую ситуацию и порекомендовать дальнейшие правовые шаги, чтобы соблюсти субъективные права граждан, которые требуют либо ищут правды в решении своих вопросов.
По итогам приема граждан были даны ответы на все вопросы. Отметим, обращения, касающиеся отказа в регистрации прав на земельный участок, незаконности, по мнению заявителей, решений судов, на основании нашего законодательства были направлены в местные исполкомы и Генеральную прокуратуру для детального изучения.