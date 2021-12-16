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Сергей Сивец провёл личный приём граждан. Какие вопросы чаще всего задавали сенатору?

16 декабря 2021 14:01
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Новости Беларуси. О насущном говорили непосредственно в Совете Республики. Со своими вопросами к сенатору мог обратиться каждый желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Сивец провёл личный приём граждан. Какие вопросы чаще всего задавали сенатору?-1

Выслушать и помочь 16 декабря был готов Сергей Сивец. Вопросы осуществления права собственности на квартиру, законности возбуждения уголовного дела, несогласия с судебными постановлениями, решениями органов местного управления – это лишь часть того, с чем обратились. Также интересующимся была разъяснена компетенция Совета Республики, порядок обжалования судебных постановлений, действий или бездействия должностных лиц госорганов.  

Сергей Сивец провёл личный приём граждан. Какие вопросы чаще всего задавали сенатору?-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Сегодняшний прием в большей степени касался частно-правовых вопросов, связанных с жилищными спорами, правоотношениями. Ряд вопросов касался обжалования вынесенных судебных решений в случае, когда граждане не согласны были с судебными вердиктами. Конечно, это достаточно сложные вопросы, которые требуют большого количества времени просто даже разобраться в правовой ситуации и вынести какую-то, может быть, рекомендацию для граждан с точки зрения дальнейших шагов. В этой связи я бы все-таки советовал нашим гражданам в первую очередь обращаться к специалистам за предварительной юридической консультацией. Тем более, что и коллегии адвокатов, и органы нотариата ежемесячно проводят правовые бесплатные консультации, где, в общем-то, могут глубоко вникнуть в ту или иную правовую ситуацию и порекомендовать дальнейшие правовые шаги, чтобы соблюсти субъективные права граждан, которые требуют либо ищут правды в решении своих вопросов.  

Сергей Сивец провёл личный приём граждан. Какие вопросы чаще всего задавали сенатору?-7

По итогам приема граждан были даны ответы на все вопросы. Отметим, обращения, касающиеся отказа в регистрации прав на земельный участок, незаконности, по мнению заявителей, решений судов, на основании нашего законодательства были направлены в местные исполкомы и Генеральную прокуратуру для детального изучения.  

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Фотофакт

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