«Дети перестают носить совсем детскую одежду». Юные модники прошлись по подиуму на Белорусской неделе моды в Минске

Новости Беларуси. Они тоже хотят быть в тренде. Показами детских коллекций завершилась Белорусская неделя моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 20 дизайнерских брендов представили образы современных детей и подростков. Стилисты, визажисты, парикмахеры – взрослые колдуют над детьми. Задача непростая: создать яркий образ, но сохранить детское лицо. График насыщенный – одна коллекция сменяет другую. Но суета сует только за кулисами показа, на подиуме царит ее величество мода.

Создавая коллекции для юных модников, дизайнерам приходится делать двойную работу. Ведь отличается одежда не только по половому признаку, но и по возрастному. Одеть надо и детей, и подростков. При этом скорость, с которой тенденции сменяют одна другую, ничуть не уступает взрослой моде. Розовые бантики и аппликации со стразами остались в далеком прошлом.

Алена Чебоганова, дизайнер:

Сейчас тенденция такая, что дети перестают носить совсем детскую одежду. Они любят подражать взрослым. Что касается family look, немножко мы уходим от этой истории. Потому что каждый ребенок – он индивидуален и должен отличаться от своей мамы или папы.

Евгения Грацевская, дизайнер:

Для каждого родителя ребенок – это самое важное, что происходит в жизни. И поэтому мы в своей коллекции хотели отобразить это более явно. Поэтому в коллекции присутствует бархат, присутствуют вышивки из короны.

В рамках Белорусской недели моды «детский день» проходит уже в восьмой раз. Пропорционально возрасту растет к нему и интерес родителей, модельных агентств и, собственно, самих дизайнеров. К слову, не только белорусских. Участвуют и Питер, и Москва.

Анна Козлова, куратор программы Белорусской недели моды:

Проект развивается, становится более интересным для широкой аудитории. Приходит больше гостей, приходит больше участников. Все хотят участвовать. Мы стараемся дать им эту возможность максимально, но приходится со временем рассматривать коллекции, чтобы они все-таки были достойны подиумной недели моды.