«Переезд и новый ремонт нам не под силу»: детский иммерсивный театр выселяют из минского ТЦ?

Новости Беларуси. Сказка в реальной жизни. Незабываемые эмоции, яркие впечатления, безграничный восторг и заливистый детский смех. Почему над детским популярным театром опустился занавес, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». Посетители одного из столичных детских театров делятся впечатлениями и в сети. Александр Ушаков:

Ну, очень понравилось. Одна Злая Ведьма – чего стоила! Приводите детей, будет весело. Респект организаторам!

Татьяна Тумилович:

Ждем новых постановок! Большое спасибо за праздник!

Анна Иващенко:

Ходили с детьми 6 и 10 лет на спектакль «Маленький принц» и остались в полном восторге! Сначала детям было непривычно то, что актеры обращаются к ним напрямую, но потом они втянулись, и было видно, что дети кайфуют! Вы сделали наш вечер!

Лика Ильенкова:

Ходили с детьми (6 лет) на спектакль «Снежная королева». Представление действительно необычное. После представления дают возможность зайти родителям и сфотографироваться с актерами на фоне декораций. Ребенок без стресса влился в увлекательную интерактивную постановку. После спектакля не хотели уходить. Советуем!

Более года назад в известном торгово-развлекательном комплексе открылась сцена сказки и чудес. Заведение уникальное не только для столицы – для всей Беларуси. Здесь дети – и зрители, и участники действия. Вместе с героями ребята проходят путь от завязки до финала, сопереживают и принимают правильные решения. В основе работы 4 фактора: взаимодействие, обучение, эстетика и эксклюзивность.

Но буквально неделю назад случилось то, чего никто не ожидал. Оказалось, волшебные спектакли малышам больше не светят.

Семён Шапчиц, директор детского театра:

Арендодатель вынес нам предписание освободить помещение в связи с нарушением договора. Я знаю точно, что переехать мы никуда не сможем, это факт. Затраты на переезд и новый ремонт нам не под силу.

Несмотря на популярность, на протяжении года у театра были финансовые проблемы. Новое помещение, основательный ремонт и монтаж оборудования, закупка декораций. Априори, посещаемость театра напрямую связана с трафиком посетителей в торговом центре. В него минчане и гости столицы изначально не спешили. Учитывая это, владельцы квадратных метров шли навстречу театралам, и аренду периодически снижали.

Взрослая жизнь показала, что на детском проекте зарабатывать нелегко. Прошел год. Вместе с популярностью театра росли и его долги, как за аренду, так и за коммунальные услуги. 30 марта Семён Шапчиц получил предписание: помещение освободить. Семён Шапчиц:

Если бы можно было всё предусмотреть, мы бы предусмотрели. Мы ошибок очень много на старте сделали. И сейчас самый обидный момент, когда научился ездить, а все – машины нет. Главная ошибка начинающих бизнесменов – неумение реально оценить силы. Не имея нефтяной вышки, начинать любой проект следует разумно, без размаха, согласно бизнес-плану, просчитав все риски. Это Семён понял спустя год. А тогда, в 2017 только за одну небольшую декорацию директор заплатил 7 тысяч рублей. Костюмы для представлений изготавливали в ателье, где, между прочим, шьется одежда для артистов цирка братьев Запашных. Сложные потолки в театре проектировали немецкие специалисты. Неимоверных усилий стоило коллективу выйти в плюс. Но слишком поздно.



Алёна Бабей, руководитель отдела аренды ТРЦ:

На протяжении года с данным арендатором были постоянные задолженности, постоянные вопросы по предоставлению писем по рассрочкам.

Мы вникали в ситуацию и старались идти навстречу, понимали: чтобы запустить качественный спектакль, нужны и декорации, нужны актёры – нужны вложения. Где-то мы отодвигали сроки по платежам, принимали рассрочку и принимали гарантийные письма, которые, к сожалению, не соблюдались. Но основной момент был в том, что все встречи по урегулированию данных вопросов инициировались нами. Руководители компании приняли решение поставить точку в накоплении долгов. Прекратили подачу электроэнергии за неуплату коммунальных платежей. Направили соответствующие документы на расторжение договора аренды.

Радикальные меры оказались эффективны, сегодня долг театра погашен более чем на 90%. Семён надеется, что понимание и неравнодушие к детскому проекту позволят владельцу помещения сохранить уникальный театр.

Алёна Бабей:

Решение окончательное со стороны нашей компании. Мы направили решение о расторжении договора с правом возможности требования освободить площадку до 12 апреля.

Впредь закрывать глаза на долги арендодатель не намерен. Проще – закрыть театр и передать квадратные метры более стабильным клиентам. Ольга Пискарёва, СТВ:

Более года работы, 15 тысяч маленьких зрителей, 40 спектаклей каждый месяц. Но сегодня единственный иммерсивный театр на территории СНГ закрывается. Суровые законы бизнеса победили классику театрального жанра. Вот и сказочке конец. Но что по этому поводу думают посетители торгового центра? Возможно, именно их мнение сможет повлиять на решение администрации. Опрос:

– Что-то все время происходит на выходных, и ты знаешь, куда тебе идти. А еще одна какая-нибудь кафешка – она никого не устроит, я думаю. Какие-то театры для детей – это все так интересно, развивает, ты можешь и с детьми куда-то прийти. А не просто – выбрались, поели где-то, и домой пошли. – Я был с бабушкой здесь в кукольном театре. – Не то чтобы я был в мега-восторге – просто сидеть. Мне кажется, это хорошая идея, чтобы зрители тоже участвовали в представлении. Лучше театр, их не так уж и много по Минску. – Детский театр обязан быть в ТЦ. Но посещение должно быть с родителями. В связи с непростыми условиями ведения бизнеса в целом, подобных проектов для детей в республике не так уж много. Сегодня театральные подмостки иммерсивного театра основательно расшатаны. Идея о его сохранении практически на берегах утопий.