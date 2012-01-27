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В Беларуси открылись 54 альтернативных дома-интерната для пенсионеров

27 января 2012 15:38
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Новости Беларуси. Дополнительные условия для активного образа жизни и полезного досуга появились у пожилых белорусов.

В Беларуси открылись отделения дневного пребывания пенсионеров. Они уже работают в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Всего — 54 отделения почти на две тысячи мест. Эта новая для Беларуси форма работы предусмотрена комплексной программой развития социального обслуживания на пятилетку.

Люди преклонного возраста находятся в таких альтернативных домах-интернатах под присмотром специалистов. Кроме того, у них есть возможность проконсультироваться у психолога и юриста. Среди преимуществ — близость от родных мест и невысокие бюджетные затраты на содержание пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белоруссия

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