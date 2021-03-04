«Дети и семья – это радость». В Минске назвали победительниц городского этапа конкурса «‎Женщина года-2020»

Новости Беларуси. В Минске накануне Международного женского дня подвели итоги городского этапа конкурса «Женщина года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония награждения прошла в городском Дворце культуры. Мэр Минска Владимир Кухарев поздравил победительниц и финалисток. Обладательницами почетного звания стали шесть минчанок в пяти номинациях.

Участие в конкурсе принимали женщины разных профессий: от бизнес-леди и руководителей предприятий до врачей, педагогов и работников культуры. Среди номинанток также есть многодетные мамы.

Анастасия Юнгина, многодетная мать, аспирант Республиканского института высшей школы:

Для женщины дети и семья – это радость. Та радость, которая полноценна, полностью насыщает её жизнь. И заслуга всех нас, и моей семьи. Мой муж, который меня поддерживает во всем, мои дети. Конечно, когда со стороны смотришь на их успехи, достижения, ты просто переполняешься гордостью.

Наталья Миланович, заведующая отделением МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Женщины, которые посвятили всю свою жизнь не только труду на предприятиях, но и выращиванию детей, как другие наши номинантки, высоко оценены обществом женщин Беларуси. И мне кажется, это очень хороший стимул для того, чтобы создавать хорошие большие семьи, растить детей, помогать людям работать на производстве.