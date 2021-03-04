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«Дети и семья – это радость». В Минске назвали победительниц городского этапа конкурса «‎Женщина года-2020»

04 марта 2021 20:51
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Новости Беларуси. В Минске накануне Международного женского дня подвели итоги городского этапа конкурса «Женщина года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Дети и семья – это радость». В Минске назвали победительниц городского этапа конкурса «‎Женщина года-2020»-1

Торжественная церемония награждения прошла в городском Дворце культуры. Мэр Минска Владимир Кухарев поздравил победительниц и финалисток.  

Обладательницами почетного звания стали шесть минчанок в пяти номинациях. 

«Дети и семья – это радость». В Минске назвали победительниц городского этапа конкурса «‎Женщина года-2020»-4

Участие в конкурсе принимали женщины разных профессий: от бизнес-леди и руководителей предприятий до врачей, педагогов и работников культуры. Среди номинанток также есть многодетные мамы.

«Дети и семья – это радость». В Минске назвали победительниц городского этапа конкурса «‎Женщина года-2020»-7

Анастасия Юнгина, многодетная мать, аспирант Республиканского института высшей школы:
Для женщины дети и семья – это радость. Та радость, которая полноценна, полностью насыщает её жизнь. И заслуга всех нас, и моей семьи. Мой муж, который меня поддерживает во всем, мои дети. Конечно, когда со стороны смотришь на их успехи, достижения, ты просто переполняешься гордостью.

«Дети и семья – это радость». В Минске назвали победительниц городского этапа конкурса «‎Женщина года-2020»-10

Наталья Миланович, заведующая отделением МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Женщины, которые посвятили всю свою жизнь не только труду на предприятиях, но и выращиванию детей, как другие наши номинантки, высоко оценены обществом женщин Беларуси. И мне кажется, это очень хороший стимул для того, чтобы создавать хорошие большие семьи, растить детей, помогать людям работать на производстве.

«Дети и семья – это радость». В Минске назвали победительниц городского этапа конкурса «‎Женщина года-2020»-13

В столице конкурс «Женщина года» проходит в 12-й раз. Его победительницы всякий раз доказывают – им под силу реализовать себя и в семье, и в профессии.

# 8 Марта # общество # Анастасия Юнгина # Наталья Миланович # Владимир Кухарев # Фотофакт

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