Зеркало колдуньи, часть дворца и самая маленькая мельница в Беларуси: уникальную коллекцию собрал Владимир Цвирко
Когда кажется, что вещь уже ни на что не годна, она отправляется на мусорку. Но только не у героя программы «Центральный регион». Для него то, обычные люди называют старьём – настоящий клад, который в умелых руках превращается в уникальный предмет интерьера.
Дорогу к его дому знают многие журналисты, художники и просто люди, которых тянет ко всему диковинному. Частный музей старинных предметов Владимира Цвирко – настоящая достопримечательность деревни Ходаково. В коллекции мастера – более 2 тысяч экспонатов. В основном, это предметы быта белорусской глубинки, но есть и весьма необычные экспонаты.
Владимир Цвирко, художник, реставратор:
С самого детства начала коллекция собираться. Совсем случайно. Это началось с трёх предметов – прялки, лопаты и утюга. Это мамины предметы. Я их забрал себе. Как-то всё спонтанно получалось: вещь приходила ко мне, она ко мне привыкала – я к ней привыкал. Мы начинали дружить, и потом только я понимал, что она должна здесь быть. Потом у меня появился проект «150 маршрутов Золотой Беларуси». Я снял все архитектурные памятники Беларуси и параллельно, конечно, эти предметы находились в деревнях, в посёлках. Где-то мне их дарили, где-то я их покупал. И постепенно они собирались, расставлялись, раскладывались. У каждого предмета своя история. Они разные. Есть фантастические, неправдоподобные.
Говорят, Вам досталось зеркало от колдуньи?
Владимир Цвирко:
Да, оно, так скажем, уже на чердаке. Оно не использовалось. Но когда мне сказали, что есть какое-то старинное зеркало, и ещё оно – зеркало колдуньи, конечно, я жутко заинтересовался. Ее звали Уля. Скорее всего – это Ульяна. Она лечила детей, домашний скот.
Я боюсь сказать, что это конец XVII-го, но это начало-середина XVIII века. А значит, ему достаточно много. В этом зеркале отражено такое огромное количество времени!
Ещё у Вас есть часть дворца?
Владимир Цвирко:
Да, это дворец под Несвижем, это летняя резиденция Радзивиллов. Полная имитация каменного дворца. Но он был построен из дерева. У меня это верхняя часть – капитель от колонны. Резная, очень красивая капитель. Я её поднял из-под ног в бурьяне, в траве просто зацепился. Вымачивал в сене – такая пропиточка, законсервировал. И вот сохранилась.
Дом Владимира – настоящий рай для старинных предметов. Мастер буквально воскрешает то, что уже отжило свой век. И что особенно важно – экспонаты не просто пылятся на полках, а продолжают жить, правда, некоторые в ином образе. Так, колёса телеги превращаются в светильники, а швейная машинка – в письменный стол.
Как Вы научились реставрировать предметы?
Владимир Цвирко:
Я начал листать определённую литературу, знакомиться с людьми, которые меня немного вводили в курс дела. По дереву, по металлу я какие-то навыки приобрёл.
Часто ли к Вам заезжают гости посмотреть коллекцию?
Владимир Цвирко:
Приезжают люди со всей Беларуси. У меня уже получается такая биография, начиная со Штатов, Канады, Франции. Украина, Прибалтика, Германия, поляки и россияне, недавно у меня был художник со своими учениками.
Как Ваша семья относится к такому увлечению?
Владимир Цвирко:
Они точно так же приезжают, видят, спрашивают. Я начинаю рассказывать – их это цепляет, трогает. И я вижу в них тоже желание мне даже помочь. Старшая дочь занимается сценарием, режиссурой и оформлением сцены, и она берёт иногда мои предметы.
Участок мастера – также настоящий арт-объект. Конечно, музей под открытым небом лучше посещать летом, когда композицию дополняет зелёный ансамбль. Зато зимой можно лучше рассмотреть каждый экспонат в отдельности.
Владимир Цвирко:
Самая необыкновенная вещь здесь – это ветряная мельница. У неё определённый статус: она самая маленькая ветряная мельница в Беларуси и единственная в своём роде. И притом она рабочая. Это не бутафория.
Когда начали разбирать, обрадовало то, что внутренние механизмы сохранились. А всё остальное – было просто труха. Поэтому все детали пришлось заменить. Сначала замерить, зарисовать – всё, как положено. Восстанавливалась она в течение года и 10 дней.