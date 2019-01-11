Зеркало колдуньи, часть дворца и самая маленькая мельница в Беларуси: уникальную коллекцию собрал Владимир Цвирко

Дорогу к его дому знают многие журналисты, художники и просто люди, которых тянет ко всему диковинному. Частный музей старинных предметов Владимира Цвирко – настоящая достопримечательность деревни Ходаково. В коллекции мастера – более 2 тысяч экспонатов. В основном, это предметы быта белорусской глубинки, но есть и весьма необычные экспонаты.

Когда кажется, что вещь уже ни на что не годна, она отправляется на мусорку. Но только не у героя программы «Центральный регион» . Для него то, обычные люди называют старьём – настоящий клад, который в умелых руках превращается в уникальный предмет интерьера.

Владимир Цвирко, художник, реставратор: С самого детства начала коллекция собираться. Совсем случайно. Это началось с трёх предметов – прялки, лопаты и утюга. Это мамины предметы. Я их забрал себе. Как-то всё спонтанно получалось: вещь приходила ко мне, она ко мне привыкала – я к ней привыкал. Мы начинали дружить, и потом только я понимал, что она должна здесь быть. Потом у меня появился проект « 150 маршрутов Золотой Беларуси » . Я снял все архитектурные памятники Беларуси и параллельно, конечно, эти предметы находились в деревнях, в посёлках. Где-то мне их дарили, где-то я их покупал. И постепенно они собирались, расставлялись, раскладывались. У каждого предмета своя история. Они разные. Есть фантастические, неправдоподобные.

Владимир Цвирко:

Да, оно, так скажем, уже на чердаке. Оно не использовалось. Но когда мне сказали, что есть какое-то старинное зеркало, и ещё оно – зеркало колдуньи, конечно, я жутко заинтересовался. Ее звали Уля. Скорее всего – это Ульяна. Она лечила детей, домашний скот.

Я боюсь сказать, что это конец XVII-го, но это начало-середина XVIII века. А значит, ему достаточно много. В этом зеркале отражено такое огромное количество времени!

Ещё у Вас есть часть дворца?

Владимир Цвирко:

Да, это дворец под Несвижем, это летняя резиденция Радзивиллов. Полная имитация каменного дворца. Но он был построен из дерева. У меня это верхняя часть – капитель от колонны. Резная, очень красивая капитель. Я её поднял из-под ног в бурьяне, в траве просто зацепился. Вымачивал в сене – такая пропиточка, законсервировал. И вот сохранилась.