Министр природных ресурсов: отмечаем снижение использования пластика и увеличение экологически чистой упаковки

Новости Беларуси. Беларусь уходит от использования пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понимая проблему негативного воздействия полимеров на состояние окружающей среды, Белкоопсоюз и Минприроды заключили соглашение о снижении потребления пластика.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Это двуединая задача. Прежде всего это экологизация общества. И второе – это экономика. Мы создаем новые рабочие места и вовлекаем в экономику наше отечественное сырье. Мы отмечаем на сегодня действительно снижение использования пластика и увеличение использования биоразлогаемой и экологически чистой упаковки.