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Министр природных ресурсов: отмечаем снижение использования пластика и увеличение экологически чистой упаковки

20 апреля 2022 07:54
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Новости Беларуси. Беларусь уходит от использования пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понимая проблему негативного воздействия полимеров на состояние окружающей среды, Белкоопсоюз и Минприроды заключили соглашение о снижении потребления пластика.

Министр природных ресурсов: отмечаем снижение использования пластика и увеличение экологически чистой упаковки-1

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Это двуединая задача. Прежде всего это экологизация общества. И второе это экономика. Мы создаем новые рабочие места и вовлекаем в экономику наше отечественное сырье. Мы отмечаем на сегодня действительно снижение использования пластика и увеличение использования биоразлогаемой и экологически чистой упаковки.

Разработали пакеты, которые делаются из L-молочной кислоты. Как Беларусь уходит от использования пластика? Читайте здесь.

# Экология # общество # Андрей Худык # Фотофакт

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