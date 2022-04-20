Разработали пакеты, которые делаются из L-молочной кислоты. Как Беларусь уходит от использования пластика?

Новости Беларуси. Беларусь уходит от использования пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понимая проблему негативного воздействия полимеров на состояние окружающей среды, Белкоопсоюз и Минприроды заключили соглашение о снижении потребления пластика.

Так, предприятия уже постепенно переходят к экологически безопасной упаковке. Например, минеральную воду разливают в стеклянные бутылки, а для расфасовки кондитерских и хлебобулочных изделий используют бумажные пакеты.

Олег Мацкевич, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

У нас есть свое предприятие, завод торгового оборудования в Гомеле, которое делает, например, пакеты. Мы снизили выпуск пакетов в 2020 году – это 138 миллионов штук. Если брать 2021 год, это минус 6 миллионов штук. Плюс мы разработали технологию производства нового саморазлагаемого пакета, который делается из L-молочной кислоты.