Разработали пакеты, которые делаются из L-молочной кислоты. Как Беларусь уходит от использования пластика?
Новости Беларуси. Беларусь уходит от использования пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понимая проблему негативного воздействия полимеров на состояние окружающей среды, Белкоопсоюз и Минприроды заключили соглашение о снижении потребления пластика.
Так, предприятия уже постепенно переходят к экологически безопасной упаковке. Например, минеральную воду разливают в стеклянные бутылки, а для расфасовки кондитерских и хлебобулочных изделий используют бумажные пакеты.
Олег Мацкевич, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:
У нас есть свое предприятие, завод торгового оборудования в Гомеле, которое делает, например, пакеты. Мы снизили выпуск пакетов в 2020 году – это 138 миллионов штук. Если брать 2021 год, это минус 6 миллионов штук. Плюс мы разработали технологию производства нового саморазлагаемого пакета, который делается из L-молочной кислоты.
С 2020 года по поручению Президента в нашей стране идет поэтапное снижение полимерной упаковки и замещение ее экологически безопасными аналогами. Минприроды готов к дальнейшему сотрудничеству с торговыми сетями в принятии мер по снижению использования пластика, в том числе одноразовой пластиковой посуды.
Министр природных ресурсов: отмечаем снижение использования пластика и увеличение экологически чистой упаковки – подробности далее.