Детей в Беларуси будут прививать от коронавируса китайской вакциной

Новости Беларуси. В Беларуси разрешили вакцинацию детей против COVID-19. Кампания начнется со следующей недели. Прививать Минздрав рекомендовал китайским препаратом Verо Cell, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вакцинировать детей будут с 12 лет с согласия родителей или законных представителей ребенка и при отсутствии противопоказаний. После перенесенной коронавирусной инфекции ввести препарат можно будет не ранее, чем через полгода.

Дмитрий Лазарь, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси:

Вакцинация проводится согласно инструкции по применению иммунобиологического лекарственного средства и отсутствия противопоказаний на проведение вакцинации у ребенка. Если ребенок перенес инфекцию COVID-19, с момента выздоровления должно пройти шесть месяцев. Для проведения вакцинации будет предложена инактивированная вакцина китайского производства, которой проводится вакцинация беременных женщин в настоящее время.