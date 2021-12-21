Анатолий Лаппо о комплексе погранзаставы на границе с Украиной: «Начинён по последнему слову науки и техники»

Новости Беларуси. В Добрушском районе открыли модернизированный комплекс пограничной заставы «Усохская Буда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Охраняемый участок на белорусско-украинском направлении по всей территории оснащен современным оборудованием. Это позволит пресекать любые попытки незаконного нарушения госграницы и обеспечит необходимый уровень пограничной безопасности.

Протяженность охраняемого заставой участка составляет около 20 км. Только за последние три года пограничники здесь задержали 34 нарушителя.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Здесь раньше была школа, мы полностью капитально переоборудовали, отремонтировали, получился новый современный пограничный комплекс. Который сегодня начинен по последнему слову науки и техники. Участок границы, это 20 километров, полностью оборудован сигнализационной системой. Здесь все созданы условия для службы, для быта, как военнослужащих, так и членов их семей.