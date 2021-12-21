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Анатолий Лаппо о комплексе погранзаставы на границе с Украиной: «Начинён по последнему слову науки и техники»

21 декабря 2021 17:36
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Новости Беларуси. В Добрушском районе открыли модернизированный комплекс пограничной заставы «Усохская Буда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Анатолий Лаппо о комплексе погранзаставы на границе с Украиной: «Начинён по последнему слову науки и техники»-1

Охраняемый участок на белорусско-украинском направлении по всей территории оснащен современным оборудованием. Это позволит пресекать любые попытки незаконного нарушения госграницы и обеспечит необходимый уровень пограничной безопасности.  

Анатолий Лаппо о комплексе погранзаставы на границе с Украиной: «Начинён по последнему слову науки и техники»-4

Протяженность охраняемого заставой участка составляет около 20 км. Только за последние три года пограничники здесь задержали 34 нарушителя.  

Анатолий Лаппо о комплексе погранзаставы на границе с Украиной: «Начинён по последнему слову науки и техники»-7

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:  
Здесь раньше была школа, мы полностью капитально переоборудовали, отремонтировали, получился новый современный пограничный комплекс. Который сегодня начинен по последнему слову науки и техники. Участок границы, это 20 километров, полностью оборудован сигнализационной системой. Здесь все созданы условия для службы, для быта, как военнослужащих, так и членов их семей.  

Анатолий Лаппо о комплексе погранзаставы на границе с Украиной: «Начинён по последнему слову науки и техники»-10

В помощь местные жители создали две добровольные дружины. А в сельской школе появились отряды юных друзей пограничников.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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