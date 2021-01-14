Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске

Новости Беларуси. 20 бесправников, два десятка водителей, не пропустивших пешеходов и трое пьяных за рулем – таковы первые результаты работы скрытого контроля ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала недели на минских дорогах начали дежурить экипажи ГАИ на авто без отличителых знаков. На машинах отсутствует специальная оклейка и маячки. Не привлекая внимания, экипаж может выявлять нарушения во время движения в общем потоке машин.

Автомобили оборудованы всеми необходимыми техническими средствами. Они позволяют контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, а также маневрирования, проезда перекрестков и непропуск пешеходов. Особое внимание – бесправникам.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

За дни функционирования в данном режиме система показала, что она эффективна. Каждый инспектор, который осуществляет контроль, имеет возможность делать это негласно, не напрягая порядочных участников дорожного движения при передвижении по Минску. Эффективна тем, что не создает неудобства, а лишь направлена на выявление конкретных нарушителей дорожного движения.