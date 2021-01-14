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Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске

14 января 2021 22:04
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Новости Беларуси. 20 бесправников, два десятка водителей, не пропустивших пешеходов и трое пьяных за рулем – таковы первые результаты работы скрытого контроля ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске-1

С начала недели на минских дорогах начали дежурить экипажи ГАИ на авто без отличителых знаков. На машинах отсутствует специальная оклейка и маячки. Не привлекая внимания, экипаж может выявлять нарушения во время движения в общем потоке машин.

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске-4

Автомобили оборудованы всеми необходимыми техническими средствами. Они позволяют контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, а также маневрирования, проезда перекрестков и непропуск пешеходов. Особое внимание – бесправникам.

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске-7

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За дни функционирования в данном режиме система показала, что она эффективна. Каждый инспектор, который осуществляет контроль, имеет возможность делать это негласно, не напрягая порядочных участников дорожного движения при передвижении по Минску. Эффективна тем, что не создает неудобства, а лишь направлена на выявление конкретных нарушителей дорожного движения.

Десятки штрафов и лишения прав. Рассказываем первые итоги скрытого контроля ГАИ в Минске-10

Скрытое патрулирование проводится в разных районах столицы, но преимущественно на аварийно опасных участках дорог и в местах частого нарушения правил дорожного движения.

# ГАИ # общество # Сергей Бабич # Фотофакт

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