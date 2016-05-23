Десятки растений и птицы из Красной книги: как устроены экологические тропы в Каменной горке и заказнике «Лебяжем»

Каменные джунгли на западе города давно просили больше зелени. Сегодня здесь можно прогуляться по уникальной в своем роде экологической тропе. Сохранившийся островок живой природы стал центром обитания редких птиц, насекомых и растений. Теперь это не только самое популярное место отдыха жителей микрорайона, но еще и образовательный центр. Здесь организовали специальный маршрут.

Узнать о том, кто живет и что растет на конкретной территории, можно с помощью стендов.

Сергей Юшкевич, сотрудник Центра экологических решений:

Кроме этого желающие могут с помощью мобильного телефона отсканировать специальный штрих-код, человек автоматически попадает на страницу в Интернете, где можно прослушать даже голоса птиц, просмотреть видео, которое интересно, о тех обитателях, которые описаны на том или ином информационном стенде.

А если запастись терпением, то можно увидеть воочию жителей экологической тропы. Нас удивило неожиданное появление серой куропатки, рассмотреть ее так близко в условиях дикой природы практически невозможно. А здесь она спокойно прогуливается. Привыкла к соседству с людьми. Ценным для города Минска на экологической тропе стало еще и то, что здесь зарегистрировали редких представителей пернатых, которые уже занесены в Красную книгу Беларуси.

Руслан Шайкин, член специального совета ОО «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Из наиболее интересных видов, которые здесь можно встретить, это прежде всего такие виды, как коростель. Он занесен в Красную книгу Республики Беларусь, обитает на этих небольших участочках луга, которые здесь представлены. И когда его совсем беспокоят, забегает в кустарниковые заросли, которые здесь сохранены специально для того, чтобы птицы имели определенное убежище.

Не только наблюдать, но и слушать. Звонкая симфония представителей мира пернатых радует весенними вечерами. Солист концертов – соловей. К слову, интерес к пению птиц натолкнул организаторов на мысль создать в городе соловьиный веломаршрут. Возможно, экологическая тропа в Каменной горке станет одной из остановок.

Видовое разнообразие птиц на экологической тропе велико. А чтобы им жилось здесь еще лучшие, организаторы установили специальные домики для пернатых.

Отличает экологическую тропу на Каменной горке также и разнообразная флора.

Руслан Шайкин, член специального совета ОО «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Из растений есть интересные виды, которые привлекают наше внимание: «Иван-чай», цикорий. Мы хорошо знаем, что из корня цикория можно получить заменитель кофе. Также представлены некоторые виды, представляющие особую ценность для этой территории и особый интерес для людей. Здесь растут ландыши, можно найти отдельные участки растущей дикой кислицы.

Еще одна уникальная экологическая тропа в городе расположилась в заказнике «Лебяжий». Она появилась здесь в 2010 году и, по сути, стала первооткрывательницей столичных уголков живой природы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Руслан Шайкин, член специального совета ОО «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Естественно, для педагогов это такая территория, которая может быть своего рода образовательным, который очень помогает обучать наших учащихся, воспитанников биологическим, географическим знаниям и навыкам.

Здесь основное ядро – водоем и его обитатели. Чайки, кулики, крачки и еще несколько десятков представителей водной фауны. Настоящая находка для пытливых умов.

Руслан Шайкин, член специального совета ОО «Ахова птушак бацькаўшчыны»:

Чтобы этим видам было легче здесь гнездиться (например, на берегу их поджидают различные опасности), для того, чтобы помочь этим птицам, были устроены специальные плотики орнитологами с участием школьников, на которых сейчас благополучно гнездятся различные виды чаек и крачек.

Наслаждаться живой природой, не выезжая из города, и знакомиться с редкими представителями белорусской флоры и фауны – такую возможность дарят сегодня нам экологические тропы. Приятных и познавательных вам путешествий.