В Минске 28 сентября начнут отключать фонтаны

Новости Беларуси. 28 сентября фонтаны в Минске начнут отключать до следующего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 сентября фонтаны в Минске начнут отключать до следующего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это будет происходить поэтапно. Часть из них отключат сегодня, а другие – завтра. Последним в отпуск уйдет самый эффектный и молодой светомузыкальный фонтан на Свислочи, который позже всех вступил в свои водные обязанности – 3 июля.
Церемония закрытия стартует 30 сентября в 20:00 и завершится ближе к полуночи. Жители города увидят эффектное светомузыкальное шоу. Фонтан на Свислочи на зиму опустится под воду. После отключения фонтаны законсервируют.