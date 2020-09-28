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В Минске 28 сентября начнут отключать фонтаны

28 сентября 2020 06:29
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Новости Беларуси. 28 сентября фонтаны в Минске начнут отключать до следующего сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске 28 сентября начнут отключать фонтаны-1

Это будет происходить поэтапно. Часть из них отключат сегодня, а другие – завтра. Последним в отпуск уйдет самый эффектный и молодой светомузыкальный фонтан на Свислочи, который позже всех вступил в свои водные обязанности – 3 июля.

В Минске 28 сентября начнут отключать фонтаны-4

Церемония закрытия стартует 30 сентября в 20:00 и завершится ближе к полуночи. Жители города увидят эффектное светомузыкальное шоу. Фонтан на Свислочи на зиму опустится под воду. После отключения фонтаны законсервируют.

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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