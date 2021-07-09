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Держат поросят, корову, гусей и павлинов. Кто представит Минскую область на «Властелине села»?

09 июля 2021 16:10
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Новости Беларуси. Семья Филиновичей представит Минскую область в финале республиканского проекта «Властелин села – 2021», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Держат поросят, корову, гусей и павлинов. Кто представит Минскую область на «Властелине села»?-1

Это жители Несвижского района. Они одержали победу в областном этапе проекта. Крепкая и дружная семья воспитывает двух дочерей. Живут на селе и работают в сельском хозяйстве. У них свой дом, держат поросят, кур, корову, гусей, фазанов, павлинов, пони.

Финал конкурса стартовал 9 июля в рамках республиканского праздника «Александрия собирает друзей». Победителя назовут 10 июля.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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