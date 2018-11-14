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Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска

14 ноября 2018 20:58
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Новости Беларуси. Полторы сотни молодых деревьев высадили 14 ноября в Минске. В акции приняли участие иностранные гости из Индии, среди которых молодежь, многодетные семьи, проживающие в Беларуси, а также чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска-1

Помогали иностранцам представители белорусской власти и дипкорпуса. Среди новоселов Лошицкого парка ивы, липы и рябины. Эти деревья лучше других приживаются в городе поздней осенью и требуют меньшего ухода. Акцию приурочили к 150-летнему юбилею со дня рождения индийского политика Махатмы Ганди.

Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска-4

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
Мы этим жестом хотели увековечить память человека, который сражался не только за независимость Индии, но и сделал много хорошего для всего мира. Также мы сделали своего рода послание и жителям Беларуси, и жителям Индии, что Минск прекрасный зеленый город, и у нас исключительно дружеские отношения.

Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска-7

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Индия – великая страна, и, безусловно, нас радует, что и на высшем политическом уровне, между главами государств, установились хорошие отношения. У нас крепкие парламентские узы, как на уровне сотрудничества сенатов, так и нижних палат парламента.

Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска-10

По мнению участников акции, аллея позволит внести вклад в развитие дружеских отношений между странами. Индия – один из самых крупных торговых партнеров Беларуси в Южной Азии.

# Беларусь-Индия # общество # Сангита Бахадур # Михаил Мясникович # Фотофакт

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