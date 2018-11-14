Деревья в честь 150-летия рождения Ганди посадили в Лошицком парке Минска

Новости Беларуси. Полторы сотни молодых деревьев высадили 14 ноября в Минске. В акции приняли участие иностранные гости из Индии, среди которых молодежь, многодетные семьи, проживающие в Беларуси, а также чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогали иностранцам представители белорусской власти и дипкорпуса. Среди новоселов Лошицкого парка ивы, липы и рябины. Эти деревья лучше других приживаются в городе поздней осенью и требуют меньшего ухода. Акцию приурочили к 150-летнему юбилею со дня рождения индийского политика Махатмы Ганди.

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

Мы этим жестом хотели увековечить память человека, который сражался не только за независимость Индии, но и сделал много хорошего для всего мира. Также мы сделали своего рода послание и жителям Беларуси, и жителям Индии, что Минск прекрасный зеленый город, и у нас исключительно дружеские отношения.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Индия – великая страна, и, безусловно, нас радует, что и на высшем политическом уровне, между главами государств, установились хорошие отношения. У нас крепкие парламентские узы, как на уровне сотрудничества сенатов, так и нижних палат парламента.