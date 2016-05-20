Бизнес, теплицы и кулинария Розы: чем занимаются и что ценят итальянцы в Беларуси

Новости Беларуси. Деловые круги Италии все чаще проявляют интерес к Беларуси. Причем рассматривают нашу страну не только как площадку для ведения бизнеса. Герои следующего сюжета сменили место жительства достаточно давно и за это время стали успешными предпринимателями. Сфера их деятельности самая разная: от ресторанного бизнеса до логистики.

Джорджо Парола сменил солнечный Неаполь на зеленый Гомель семь лет назад. Итальянский бизнесмен считает, что оказался в нужное время в нужном месте.

Джорджо Парола, директор микро-лизинговой компании:

Когда мы приехали сюда, то о лизинге мало кто знал, сейчас об этом все знают. Это хороший показатель. Страна быстро развивается.

За шесть лет его микро-лизинговая компания выросла с трёх до 45 сотрудников: офисы открылись во всех областных центрах, а сумма привлечённых фирмой в экономику Беларуси прямых инвестиций оценивается в 40 миллионов долларов.

Джорджо Парола, директор микро-лизинговой компании:

Знаете в Беларуси есть один большой плюс – это очень хорошие гостеприимные люди. Ведь не возможно хорошо работать там, где плохо жить.

Господин Иньяцио Роза в Беларусь приехал 10 лет назад. Продукты белорусские — рецепты итальянские. Ресторанный бизнес, конечно, прибыльный. Но истинному сицилийцу этого мало. Заразить своей страстью к культуре питания. От выбора продуктов и до работы официанта. На престижном международном конкурсе господин Иньянцо выступал уже под белорусскими цветами.

Иньяцио Роза, ресторатор, шеф-повар (Италия):

Я сказал «Беларусь». Не сказал «Италия». А потом когда объявляют результаты, говорят: «Иньяцио Роза, Беларусь, три медали».

Кулинарная школа в Беларуси. Мечта итальянского шеф-повара. Выпускники специализированных ссузов со всех регионов, да и обычные домохозяйки.

Иньяцио Роза, ресторатор, шеф-повар (Италия):

Я иногда езжу в Италию. Я говорю: «Давайте драник приготовлю». «Что такое драник?» «Вы попробуйте». Они говорят: «Вау, классно!»

Взаимный интерес Беларуси и Италии — от промышленности до культуры.

Антонио Наннипиери, менеджер инвестиционной компании (Италия):

Есть целый ряд новых проектов. Например, модернизация белорусских производств с помощью итальянских технологий. А еще совместные планы в аграрной сфере. В том числе теплицы для выращивания по итальянским технологиям разных культур. Такой проект прорабатывается в Гомельской области. Наших бизнесменов вообще привлекает ваша экономическая и политическая стабильность.

Новый толчок двусторонним отношениям дало участие нашей страны в прошлогоднем Экспо. «Милан-2015» открыл Беларусь для многих итальянцев. Сегодня же гости с Апенинского полуострова предметно ищут партнёров уже на крупнейшем региональном бизнес-форуме Беларуси в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.