«К Ленину больше заходят!» Белорус создал атмосферный музей в деревне, где можно перенестись в XX век

Знакомьтесь, хранитель истории, подполковник в отставке, человек харизма Леонид Гапанович. На своей малой родине, в деревне Безверховичи Слуцкого района, 11 лет назад он создал атмосферный музей. Живая ретроспектива в XX век. Дети СССР найдут здесь свое счастье, а для нового поколения сокровищница превратится в захватывающий квест.

Леонид Гапанович, коллекционер: Я всю жизнь собирал что-то, начиная от спичечных коробков, этикеток, фантиков от конфет и так далее. Все, что мне хотелось сохранить от родителей, я занес на веранду. Один пришел: о, у тебя музейчик маленький. И я начал собирать. Людям понравилось. 1 800 с лишним человек уже посетили.

Анастасия Макеева, корреспондент:

У вас на доме известные вожди пролетариата. Наверное, люди, когда проезжают мимо, хотят сфотографироваться. Сразу думают: что это такой интересный дом?..

Леонид Гапанович:

Они к Ленину больше заходят. Ну, а здесь, напротив, фотографируются.