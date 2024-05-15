В ссузах Беларуси изменились сроки подачи документов

Новые специальности и новые сроки подачи документов. Профессионально-технические и средние специальные учебные заведения Беларуси готовятся к вступительной кампании. Только в учреждения образования Гродненской области в 2024 году планируют набрать более 6 700 учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительно открыли пять новых специальностей. Среди них «Лесозаготовительные работы» и «Изготовление мясной продукции». Для получения профессионально-технического образования сроки приема документов прежние: с 15 июня по 23 августа. А сроки подачи документов в ссузы в этом году изменились.

Андрей Батуро, начальник отдела профессионального образования главного управления образования Гродненского облисполкома:

Прием документов для получения среднего специального на основе общего базового образования будет осуществляться с 20 июля по 3 августа, на основе общего среднего образования – с 20 июля по 6 августа. Прием документов для получения среднего специального образования на платной основе будет осуществляться по 13 августа.

Всего на уровень среднего специального образования в Беларуси планируется принять около 40 тысяч человек, профессионально-технического зачислят примерно 27 тысяч.