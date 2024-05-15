Прямой эфир

В ссузах Беларуси изменились сроки подачи документов

15 мая 2024 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новые специальности и новые сроки подачи документов. Профессионально-технические и средние специальные учебные заведения Беларуси готовятся к вступительной кампании. Только в учреждения образования Гродненской области в 2024 году планируют набрать более 6 700 учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ссузах Беларуси изменились сроки подачи документов-1

Дополнительно открыли пять новых специальностей. Среди них «Лесозаготовительные работы» и «Изготовление мясной продукции». Для получения профессионально-технического образования сроки приема документов прежние: с 15 июня по 23 августа. А сроки подачи документов в ссузы в этом году изменились.

В ссузах Беларуси изменились сроки подачи документов-4

Андрей Батуро, начальник отдела профессионального образования главного управления образования Гродненского облисполкома:
Прием документов для получения среднего специального на основе общего базового образования будет осуществляться с 20 июля по 3 августа, на основе общего среднего образования – с 20 июля по 6 августа. Прием документов для получения среднего специального образования на платной основе будет осуществляться по 13 августа.

Всего на уровень среднего специального образования в Беларуси планируется принять около 40 тысяч человек, профессионально-технического зачислят примерно 27 тысяч.

# Образование в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Алёна Дзиодзина: гимн страны представляет собой культурный код нации и отражает отношение к жизни
15 мая 2024 10:34

Алёна Дзиодзина: гимн страны представляет собой культурный код нации и отражает отношение к жизни

Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе
15 мая 2024 08:02

Уголовное дело за хищение топлива возбуждено в Браславском районе

Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси
15 мая 2024 07:37

Началась подготовка военного парада в честь Дня Независимости Беларуси

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству
15 мая 2024 07:30

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома
15 мая 2024 07:19

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома

Беларусь представит многоотраслевую экспозицию на выставках в Азербайджане
15 мая 2024 07:12

Беларусь представит многоотраслевую экспозицию на выставках в Азербайджане

ГАИ предупреждает об увеличении интенсивности движения на дорогах
15 мая 2024 06:46

ГАИ предупреждает об увеличении интенсивности движения на дорогах

Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?
15 мая 2024 06:42

Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?

В Совете Республики обсудят подготовку к проведению Форума регионов
15 мая 2024 06:29

В Совете Республики обсудят подготовку к проведению Форума регионов

Сезон охоты на косулю открылся в Беларуси
15 мая 2024 06:18

Сезон охоты на косулю открылся в Беларуси

Афанасьев: самые большие премии в ВСУ дают за священника, военкора и военного медика
14 мая 2024 19:18

Афанасьев: самые большие премии в ВСУ дают за священника, военкора и военного медика

Афанасьев: либералы могут предложить нам только сдаться, но мы этого делать не будем
14 мая 2024 18:42

Афанасьев: либералы могут предложить нам только сдаться, но мы этого делать не будем