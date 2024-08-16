Фермеры из Крупского района собрали рекордный урожай арбузов

Уборка урожая в самом разгаре. От аграриев не отстают и местные жители. Так, семья Трусовых из Крупского района в этом сезоне получила рекордный урожай бахчевых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Этим летом на своем приусадебном участке фермеры вырастили около 70 плодов. Ранее в сезон созревало до 50 арбузов. Кроме сладкого и сочного вкуса, плоды отличается и размерами. Например, самый большой арбуз в этом сезоне получился весом 9,5 килограмма. Выращиванием арбузов семья из деревни Великий Лес занимается около 10 лет. Экспериментировали с разными сортами. Сейчас остановились на «Бедуине». Он показал прекрасную урожайность, цветовые и вкусовые качества.

Антонина Трусова, жительница деревни Великий Лес:

Когда ешь, прямо сок течет с него, и более хрустящие. Варенье варю, очень вкусное. Правда, получается как сироп, но мне нравится. И с блинчиками можно кушать, торт пропитывать.