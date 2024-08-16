В Минске наградили участниц республиканского конкурса «Дзявочы вянок мiру»

Это мероприятие ежегодно проводится Белорусским союзом женщин. Для творческого соревнования Минск подготовил ролик, посвященный подвигу Героя Советского Союза Веры Хоружей. Кроме того, собравшиеся обсудили текущие проекты Минской городской организации БСЖ. Сейчас особо актуальна акция по сбору канцелярских принадлежностей первоклассникам и помощь семьям, которые находятся в затруднительном материальном положении.

Анжелика Екименкова, председатель молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Предусмотрено проведение ярмарок, выставок, в районах различные мероприятия даем, где будет указан наш расчетный счет, на который будут переводиться денежные средства. И также, конечно, мы планируем молодежи выходить в предприятия, организации и в трудовых коллективах рассказывать о том, как можно стать участником данного проекта.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Будем делать все возможное для того, чтобы поддержать, чтобы люди, в первую очередь, конечно же, дети, их родители чувствовали, что мы рядом, мы вместе. Мы всегда будем это делать и всегда будем помогать.