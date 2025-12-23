Мечты сбываются: «Беларусбанк» помогает исполнять новогодние желания маленьких белорусов по всей стране

Поддержка подрастающего поколения – это не только про воспитание и образование, но и внимание к тем детям, которым сегодня особенно важно почувствовать заботу взрослых. Помощь адресована ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам социальных учреждений и центров. К марафону традиционно подключаются государственные структуры, общественные организации и крупные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе участников – «Беларусбанк». В финансовом учреждении уже стала традицией собственная «Елка желаний», когда в канун Нового года исполняются детские мечты. Когда дарить приятнее, чем получать подарки – в репортаже Анастасии Близнюк.

Елка, сказочные персонажи, подарки и даже настоящая карета с великолепной лошадкой. В главном офисе Беларусбанка сегодня царила атмосфера волшебства. Гостями новогоднего праздника стали многодетные семьи и воспитанники детских домов семейного типа.

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Коллектив Беларусбанка в 2008 году откликнулся на этот посыл. Благодаря благотворительной программе мы приступили к строительству домов семейного типа в различных уголках нашей страны. За эти годы построено 17 домов семейного типа. Сегодня в этих семьях проживают 154 ребенка. Все эти детки за эти годы стал нам родными и мы стараемся для них делать вот такие праздники. Я хочу отметить, что эти праздники мы делаем не только к новому году. Мы бываем в семьях и проводим мероприятия и в течение года. Крупнейший банк страны традиционно в преддверии праздников дарит надежду на чудо детям с непростой судьбой. Сегодня сказочные волшебники воплотили в жизнь самые заветные мечты этих ребят.

Для многих приехать на новогоднюю «Елку желаний» Беларусбанка – возможность ощутить особую заботу и получить яркие впечатления, которые останутся надолго. Кульминацией насыщенного дня для ребят станет хоккейный матч на ледовой площадке спортивного комплекса «Минск-Арена».

Анжелика Орел:

Мне подарили лошадку, мандарины, подарили очень хорошие впечатления о Минске. Запомнился выход лошадки и то, как мы водили хоровод вокруг елочки, потому что последний раз такой у меня был, наверное, в начальной школе. Новогоднюю «Елку желаний» финансовое учреждение проводит 4-й год подряд. Эту приурочили к 103-летию банка. Праздник намечается на 26 декабря. Тамара Король, родитель-воспитатель Детского дома семейного типа:

Я первый раз на таком празднике. Мне очень понравился праздник. Теплая такая обстановка.