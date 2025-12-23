Мечты сбываются: «Беларусбанк» помогает исполнять новогодние желания маленьких белорусов по всей стране
Поддержка подрастающего поколения – это не только про воспитание и образование, но и внимание к тем детям, которым сегодня особенно важно почувствовать заботу взрослых. Помощь адресована ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам социальных учреждений и центров. К марафону традиционно подключаются государственные структуры, общественные организации и крупные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе участников – «Беларусбанк». В финансовом учреждении уже стала традицией собственная «Елка желаний», когда в канун Нового года исполняются детские мечты.
Когда дарить приятнее, чем получать подарки – в репортаже Анастасии Близнюк.
Елка, сказочные персонажи, подарки и даже настоящая карета с великолепной лошадкой. В главном офисе Беларусбанка сегодня царила атмосфера волшебства. Гостями новогоднего праздника стали многодетные семьи и воспитанники детских домов семейного типа.
Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Коллектив Беларусбанка в 2008 году откликнулся на этот посыл. Благодаря благотворительной программе мы приступили к строительству домов семейного типа в различных уголках нашей страны. За эти годы построено 17 домов семейного типа. Сегодня в этих семьях проживают 154 ребенка. Все эти детки за эти годы стал нам родными и мы стараемся для них делать вот такие праздники. Я хочу отметить, что эти праздники мы делаем не только к новому году. Мы бываем в семьях и проводим мероприятия и в течение года.
Крупнейший банк страны традиционно в преддверии праздников дарит надежду на чудо детям с непростой судьбой. Сегодня сказочные волшебники воплотили в жизнь самые заветные мечты этих ребят.
Для многих приехать на новогоднюю «Елку желаний» Беларусбанка – возможность ощутить особую заботу и получить яркие впечатления, которые останутся надолго. Кульминацией насыщенного дня для ребят станет хоккейный матч на ледовой площадке спортивного комплекса «Минск-Арена».
Анжелика Орел:
Мне подарили лошадку, мандарины, подарили очень хорошие впечатления о Минске. Запомнился выход лошадки и то, как мы водили хоровод вокруг елочки, потому что последний раз такой у меня был, наверное, в начальной школе.
Новогоднюю «Елку желаний» финансовое учреждение проводит 4-й год подряд. Эту приурочили к 103-летию банка. Праздник намечается на 26 декабря.
Тамара Король, родитель-воспитатель Детского дома семейного типа:
Я первый раз на таком празднике. Мне очень понравился праздник. Теплая такая обстановка.
«Елки желаний» Беларусбанка – часть республиканского проекта «Наши дети». Благодаря неравнодушным взрослым за эти годы исполнились новогодние мечты тысяч маленьких белорусов. Такие социальные акции еще раз напоминают о том, как важно поддерживать друг друга, а еще, что помощи много не бывает.
*На правах рекламы.