В Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности – последствия стихии продолжают устранять

В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Сильный ветер накануне ночью стал причиной нарушения электроснабжения населенных пунктов, падения деревьев и даже повреждения конструкций зданий и сооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в агрогородке Урицкое под Гомелем обрушилась обшивка стены жилой многоэтажки. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших, спасатели оградили придомовую территорию. В эвакуации жителей нет необходимости.

Светлана, жительница агрогородка Урицкое:

Я не знала, что у нас происходит. На улице такая погода была, я думала, что это всего лишь гром гремит. Но прибежала соседка и начала кричать: Света, быстренько выбегай, у нас рушится дом. Я схватила свое животное – кошку – и выбежала на улицу в халате, в чем была. Потом, конечно, вернулась, оделась. Но люди в шоке.

Ураган также повредил кровли четырех сельхозпростроек в Брагинском и Калинковичском районах. Работники МЧС и лесхозов расчищают дороги от поваленных деревьев. По информации Министерства энергетики, за прошедшие сутки из-за непогоды остались без электричества 256 населенных пунктов страны. На устранение последствий ночной стихии отправлены около 90 аварийных бригад. Работы до сих пор продолжаются, основные восстановительные мероприятия – на территории Гомельской области.

Владислав Савенок, главный инженер гомельского сельского РЭС:

На данный момент у нас работает 13 оперативно-ремонтных бригад, 25 единиц техники. Все работают для восстановления электроснабжения для потребителей. Конечно, погода не позволяет нам все это быстро восстановить. Все-таки сопровождается это дождем, ветром.

Анна Майорова, жительница деревни Рудня Маримонова:

Не успела зайти сюда, на крыльцо, как вот это дерево, сейчас сложенное, пополам переломалось вот там! Ветка упала, сразу на забор, потом, успела только забежать в дом, внучка тут была, прибежали – говорит: бабушка, уже падают сосны, одна, потом столб, потом вторая.