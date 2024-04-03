В Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности – последствия стихии продолжают устранять
В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Сильный ветер накануне ночью стал причиной нарушения электроснабжения населенных пунктов, падения деревьев и даже повреждения конструкций зданий и сооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в агрогородке Урицкое под Гомелем обрушилась обшивка стены жилой многоэтажки. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших, спасатели оградили придомовую территорию. В эвакуации жителей нет необходимости.
Светлана, жительница агрогородка Урицкое:
Я не знала, что у нас происходит. На улице такая погода была, я думала, что это всего лишь гром гремит. Но прибежала соседка и начала кричать: Света, быстренько выбегай, у нас рушится дом. Я схватила свое животное – кошку – и выбежала на улицу в халате, в чем была. Потом, конечно, вернулась, оделась. Но люди в шоке.
Ураган также повредил кровли четырех сельхозпростроек в Брагинском и Калинковичском районах. Работники МЧС и лесхозов расчищают дороги от поваленных деревьев.
По информации Министерства энергетики, за прошедшие сутки из-за непогоды остались без электричества 256 населенных пунктов страны. На устранение последствий ночной стихии отправлены около 90 аварийных бригад. Работы до сих пор продолжаются, основные восстановительные мероприятия – на территории Гомельской области.
Владислав Савенок, главный инженер гомельского сельского РЭС:
На данный момент у нас работает 13 оперативно-ремонтных бригад, 25 единиц техники. Все работают для восстановления электроснабжения для потребителей. Конечно, погода не позволяет нам все это быстро восстановить. Все-таки сопровождается это дождем, ветром.
Анна Майорова, жительница деревни Рудня Маримонова:
Не успела зайти сюда, на крыльцо, как вот это дерево, сейчас сложенное, пополам переломалось вот там! Ветка упала, сразу на забор, потом, успела только забежать в дом, внучка тут была, прибежали – говорит: бабушка, уже падают сосны, одна, потом столб, потом вторая.
Беспокойство местных жителей вызвала яркая вспышка света в районе Гомельской ТЭЦ-2, где из-за воздействия электродуги в близлежащем лесу произошел локальный пожар. Видео инцидента распространилось в сети. Сложные погодные условия сохраняются в Беларуси и сегодня. Из-за сильных дождей и порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности.