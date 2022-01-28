Депутат Виктор Свилло на Послании: меня интересует, какую оценку даст глава государства процессу изменения Конституции

Новости Беларуси. Все внимание 28 января приковано к Дворцу Республики, там Александр Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Мы работаем во Дворце Республики, здесь собралось большое количество участников сегодняшнего мероприятия. Они уже практически все находятся на своих местах в зале. Но до этого, пока у них было свободное время, прогуливались по развернувшейся выставке. Мы также по ней прошлись. На ней представлены достижения нашей страны, стенды по здравоохранению, сельскому хозяйству, машиностроению. Большой стенд у Министерства информации. Там мы заметили их новый проект, называется он «Гордость за Беларусь». Буквально 27 января в нашем вечернем выпуске мы о нем рассказывали. Реализовать его удалось большой команде: газета «СБ. Беларусь сегодня», Министерство образования, Мининформ, аналитический центр EcooM. В общем, это учебное издание, которое явно будет применяться в деле.
Нам удалось поговорить с одним из гостей. Это депутат Виктор Свилло. Вы сегодня участник большого, важного политического события в стране. Какие ожидания?
Виктор Свилло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самые общие ожидания, конечно, как и всегда, состоится откровенный разговор с главой государства. Причем не только во время Послания, но и при ответах на вопросы. Это замечательная возможность раскрыть больший спектр проблем. Лично меня интересует и наибольшие ожидания связаны с тем, какую оценку даст глава государства тому большому процессу, который подходит к завершению: процессу изменения Конституции нашей страны и работе всех субъектов, которые были вовлечены в этот процесс. И самое главное – как он будет оценен главой государства как итоговый продукт этого полуторагодового процесса, потому что это главное событие. Ведь в итоге я рассчитываю, что Послание Президента сегодняшнее поспособствует консолидации народа и побудит людей прийти на участки 27 февраля и высказать свое мнение. Причем мнение должно быть положительное. Если мы как белорусы, как нация, как народ белорусский хотим достичь тех замечательных, высоких, благородных целей, которыми мы предлагаем пополнить преамбулу нашей Конституции. Это прежде всего мир и гражданское согласие, это благополучие граждан, независимость и процветание Республики Беларусь.
Виктория Ходосок:
Ну а вы в целом как оцениваете проект обновленной Конституции?
Виктор Свилло:
На мой взгляд, проект получился, как говорят, ладно скроен и крепко сшит. Я думаю, получится хороший юридический инструмент, основа для дальнейшего совершенствования нашего законодательства, естественно, в интересах нашей страны, процветания нашей страны.