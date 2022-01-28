Депутат Виктор Свилло на Послании: меня интересует, какую оценку даст глава государства процессу изменения Конституции

Новости Беларуси. Все внимание 28 января приковано к Дворцу Республики, там Александр Лукашенко обратится к народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Мы работаем во Дворце Республики, здесь собралось большое количество участников сегодняшнего мероприятия. Они уже практически все находятся на своих местах в зале. Но до этого, пока у них было свободное время, прогуливались по развернувшейся выставке. Мы также по ней прошлись. На ней представлены достижения нашей страны, стенды по здравоохранению, сельскому хозяйству, машиностроению. Большой стенд у Министерства информации. Там мы заметили их новый проект, называется он «Гордость за Беларусь». Буквально 27 января в нашем вечернем выпуске мы о нем рассказывали. Реализовать его удалось большой команде: газета «СБ. Беларусь сегодня», Министерство образования, Мининформ, аналитический центр EcooM. В общем, это учебное издание, которое явно будет применяться в деле.

Нам удалось поговорить с одним из гостей. Это депутат Виктор Свилло. Вы сегодня участник большого, важного политического события в стране. Какие ожидания?