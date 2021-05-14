Денис Урад осуждён на 18 лет. Он отправил польскому Telegram-каналу фото секретного письма министру обороны

Новости Беларуси. 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Верховный суд вынес приговор экс-офицеру Вооруженных Сил Денису Ураду. Он признан виновным в госизмене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 14 марта военнослужащий во время дежурства на посту специальной связи Генштаба сфотографировал секретное письмо от главы МВД министру обороны. На следующий день отправил его польскому Telegram-каналу. Получивший информацию забыл о своем подельнике, а вот Комитет госбезопасности Беларуси не оставил этот факт в тени и вычислил предателя.

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:

Действия Урада, выраженные в форме выдачи государственных секретов, а также ином оказании помощи иностранным организациям и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, причинили существенный вред национальным интересам. С учетом высокой общественной опасности содеянного Ураду назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима на срок 18 лет без штрафа.