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Денис Урад осуждён на 18 лет. Он отправил польскому Telegram-каналу фото секретного письма министру обороны

14 мая 2021 11:21
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Новости Беларуси. 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Верховный суд вынес приговор экс-офицеру Вооруженных Сил Денису Ураду. Он признан виновным в госизмене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Урад осуждён на 18 лет. Он отправил польскому Telegram-каналу фото секретного письма министру обороны-1

Напомним, 14 марта военнослужащий во время дежурства на посту специальной связи Генштаба сфотографировал секретное письмо от главы МВД министру обороны. На следующий день отправил его польскому Telegram-каналу. Получивший информацию забыл о своем подельнике, а вот Комитет госбезопасности Беларуси не оставил этот факт в тени и вычислил предателя.

Денис Урад осуждён на 18 лет. Он отправил польскому Telegram-каналу фото секретного письма министру обороны-4

Михаил Ковалев, государственный обвинитель:
Действия Урада, выраженные в форме выдачи государственных секретов, а также ином оказании помощи иностранным организациям и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, причинили существенный вред национальным интересам. С учетом высокой общественной опасности содеянного Ураду назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима на срок 18 лет без штрафа.

Денис Урад осуждён на 18 лет. Он отправил польскому Telegram-каналу фото секретного письма министру обороны-7

Одновременно с этим Денис Урад лишен воинского звания «капитан». Приговор суда вступил в законную силу, обжалованию и опротестованию не подлежит.

# Национальная безопасность # общество # Михаил Ковалев # Денис Урад # Фотофакт

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