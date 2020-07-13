Денис Кривенцов: как военнослужащий, как офицер я сделаю всё, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Александр Григорьевич Лукашенко сделал очень многое, чтобы мы, белорусы, жили в суверенной, мирной, развивающейся стране. Я как гражданин Республики Беларусь горжусь своей родиной, достижениями нашей страны. Я как отец уверен в будущем своих детей.