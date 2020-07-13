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Денис Кривенцов: как военнослужащий, как офицер я сделаю всё, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле

13 июля 2020 11:00
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Новости Беларуси. Заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады рассказал, чем гордится в современной Беларуси.

Денис Кривенцов: как военнослужащий, как офицер я сделаю всё, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле-1

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Александр Григорьевич Лукашенко сделал очень многое, чтобы мы, белорусы, жили в суверенной, мирной, развивающейся стране. Я как гражданин Республики Беларусь горжусь своей родиной, достижениями нашей страны. Я как отец уверен в будущем своих детей. 

Денис Кривенцов: как военнослужащий, как офицер я сделаю всё, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле-4

Как военнослужащий, как офицер я сделаю все, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле. Вооруженные Силы поддерживают и будут поддерживать своего Главнокомандующего, Президента Александра Григорьевича Лукашенко.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Денис Кривенцов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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