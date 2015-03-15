День защиты потребителя в Беларуси: как проходят проверку продукты питания и какие изменения ждут торговлю в 2015 году

Новости Беларуси. День защиты прав потребителей отмечают 15 марта во всем мире. Начало традиции было положено еще в 1961 году. Эта дата – еще и повод обратить внимание на качество товара. О том, что знак «Сделано в Беларуси» – уже, по сути, и есть гарант того самого качества – известно. А вот только ли мясо и «молочка» добились такого успеха у потребителей? И сколько этапов контроля проходит товар, прежде чем появиться на прилавке?

День потребителя в 2015 году с оттенком качества. О нем на этом предприятии знакомы не понаслышке. Здесь производят молочные смеси для детей. Причем с бифидобактериями, по мировому стандарту. Срок годности «живого» йогурта – пять суток. Среди стран СНГ производство – одно из лучших.

Елена Новикова, начальник участка детского питания Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Республики Беларусь:

Этот продукт делается на специализированной адаптированной молочной смеси. Он относится к так называемым «живым» продуктам. После того, как продукт получается, он не подвергается тепловой обработке. Этот продукт является разработкой нашего Института.

Качество продукта контролируют тут же, в специальном отделе. Впрочем, такая возможность есть далеко не у каждого производства. Об этой проблеме говорили на неделе. Одно из решений – сенсорная лаборатория. Ее создадут на базе Академии наук. Ученые займутся проверкой продуктов: дегустацией и анализом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Почицкая, начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания:

Специально обученные сотрудники будут проводить сенсорный анализ продуктов питания и выдавать заключения по внешнему виду, по консистенции, по ароматам. Для этого будут разработаны специальные шкалы, рекомендации для контроля свежести продуктов питания.

Еще одно нововведение для потребителей.

С июля с прилавков магазинов, и крупных тоже, уберут сигареты. Вместо них появятся информ-листки с названием товара и ценой. Это, предполагают в Минторге, позволит защитить права некурящих.

Особое внимание уделят ярмаркам. В частности, медовым. Это сделать заставил печальный опыт: контролирующие органы изъяли 240 килограммов разбавленного водой сахара на одной их прошедших выставок меда.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Потребитель верит, пожилой человек верит. Он все-таки верит в профилактические свойства меда, покупает. Этого, конечно, не должно быть. К сожалению, есть фирмочки, которые перекупщики непонятно чего. Допустил нарушение организатор, он у себя это не проконтролировал – в следующий раз Министерство торговли не разрешит проводить ярмарку.

Изменят подход и к подростковому питанию в школах. Сейчас 80% среднеобразовательных учреждений страны со своими столовыми. Эту цифра, планируется, возрастет. Изменится и рацион: отвадят детей от чипсов и газировки. Пока непонятно, как, но задача в разработке.

Один из основных показателей качества товара (продовольственного, естественно) – то, что он вкусный. Причем не благодаря добавкам.