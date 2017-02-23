День защитника Отечества – особый праздник для тех, кто несёт вахту памяти

Новости Беларуси. Впрочем, День защитников Отечества ассоциируется не только с праздником для людей в форме. 23- февраля называют мужским днём. Поздравления звучат в адрес дедов, отцов, братьев и сыновей. Особый этот день и для тех, кто несет вахту памяти.

Уже тридцать два года на площади Победы заступает пост номер один.

Монумент Победы. Вечный огонь. И пост номер. За тридцать два года эти юнармейцы стали достопримечательностью города-героя. Иногда незаметной. Их фотографируют туристы, а минчане привыкли – идея настолько гармонично вписана в ансамбль монумента, что и вопросов не вызывает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попасть в караул непросто. Критерии отбора строги.

Одинаковый рост, приятная внешность, крепкое здоровье и хорошая успеваемость. Джинсы и кеды – на время в сторону.

Никита – обычный подросток. Любит историю, географию. Занимается плаванием и боксом. Попробовать себя еще и в роли караульного, парень решил давно. На пост номер один когда-то заступал его отец. Считайте, семейная традиция.

Чтобы отточить синхронность требуется около двух месяцев. Сегодня Никита с уверенность может назвать необходимое количество шагов.

Строевым до исходной точки – около двухсот. А от нее – до Вечного огня – 75. И это особым – мемориальным шагом.

Длится смена пятнадцать минут. И все пятнадцать – караульный проведет в стойке «смирно». Отвлекаться нельзя ни на секунду. Только взгляд в сторону проспекта.

Никита Мацкевич, карульный мемориального отряда поста №1, учащийся средней школы № 148 Минска:

Для этого нужна выносливость и сильный дух, чтобы простоять вот так 15 минут и не отвлекаясь ни на что просто отдавать долг. На самом деле это тяжело, нужно много тренироваться.

Вахту памяти Никита воспринимает как нечто личное. У мальчика – воевали оба прадеда. Он просто не мог поступить иначе.

Никита Мацкевич:

Пост номер одни может научить тому, что нужно быть собранным и спокойным. И осознавать то, что ты отдаёшь долг тому, кто когда-то давно отдал жизнь за тебя.

Восьмиклассник еще не решил, с какой профессией свяжет свою жизнь.

Впрочем, вне зависимости будь это военная либо гражданская специальность, кто такой настоящий защитник он уже знает. Причем не только 23 февраля.